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Министр обороны Италии: «Мы слишком медлительны»

Участники конференции прямо говорят о российской угрозе
Участники конференции прямо говорят о российской угрозе Авторское право Christian Charisius/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Christian Charisius/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Euronews
Опубликовано
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Координация политиков, промышленников и военные для защиты от российских угроз — в центре внимания конференции в Риме

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Самодостаточность и оперативность европейской оборонной промышленности — в центре внимания Конференции по европейской противовоздушной обороне. Во встрече в Риме приняли участие министры обороны Италии и Франции, а также более 200 представителей военных, политических и промышленных кругов.

Участники прямо говорят, что речь идёт о российской угрозе: война в Украине заставила заняться укреплением всей системы европейской обороны. Вместе с тем, возникли вопросы, как поддержать оборонную промышленность континента и обеспечить её функционирование в новых геополитических условиях.

Министры считают, что это — гонка со временем.

Гвидо Кроpетто, министр обороны Италии:

«Мы не готовы к современным вызовам, мы слишком медлительны. Я никого не обвиняю, это просто объективное наблюдение. Либо европейская промышленность ни от кого не зависит, либо мы не в состоянии обеспечить оборону на европейском уровне».

Одна из главных задач конференции — как раз налаживание связей между политиками, промышленниками и военными.

Гвидо Крозетто, министр обороны Италии

«Важно наладить общение между европейскими государствами, европейскими оборонными системами и европейской промышленностью и устранить все бюрократические барьеры, которые заставляют нас терять время».

Себастьян Лекорню, министр обороны Франции

«Стратегическое осмысление полезно, оно заставляет всех участников делиться опытом и обсуждать его. В нём также участвуют представители Атлантического совета. Кроме того, это способствует укреплению отношений между промышленным сектором и нашими солдатами».

Следующая конференция состоится через год, но участники заявляют, что продолжат обсуждение в рамках европейских институтов.

Защита границ и неба — уже, фактически, один из ключевых пунктов повестки новой Еврокомиссии. Впервые в истории было объявлено о создании поста комиссара по обороне.

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