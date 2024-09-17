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Срочная новость. При взрывах пейджеров в Ливане пострадали тысячи людей (власти)

У большинства пострадавших - ранения конечностей и лица.
У большинства пострадавших - ранения конечностей и лица. Авторское право Petros Karadjias/AP
Авторское право Petros Karadjias/AP
By Надежда Дрямина
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В Ливане произошла серия взрывов пейджеров. В результате, по данным властей, погибли 8 человек, 2750 - пострадали. В их числе - сотни боевиков ливанского движения "Хезболлах". За атакой может стоять Израиль.

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Во вторник по всему Ливану произошли взрывы портативных пейджеров. Министр здравоохранения страны заявил, что погибли 8 человек, 2750 получили ранения, 200 из них - находятся в критическом состоянии.

В числе пострадавших - сотни боевиков местного движения "Хезболлах" (они используют эти потративные устройства для связи, вместо смартфонов).

Сообщается, что среди раненых есть медики, а также посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. У большинства - травмы конечностей, лица, глаз.

Представитель "Хезболлах", говоривший с Reuters на условиях анонимности, заявил, что инцидент стал "крупнейшим провалом служб безопасности".

Предполагается, что устройства были взломаны и взорваны дистанционно. Ряд источников передаёт, что их боевики получили недавно.

В соцсетях циркулируют фото и видео из южных пригородов Бейрута, на которых запечатлены люди, лежащие на тротуаре с ранами на руках или теле, возле карманов брюк.

Власти призвали жителей воздержаться от использования беспроводных устройств.

Люди у здания больницы Американского университета после того, как туда доставили нескольких раненых мужчин
Люди у здания больницы Американского университета после того, как туда доставили нескольких раненых мужчинBassam Masri/Copyright 2024 The AP. All right reserved

Как пишут иранские СМИ, за атакой стоит Израиль. Израильская сторона воздерживается от комментариев.

Ливанский Красный Крест сообщил, что для оказания помощи пострадавшим и их госпитализации было направлено более 50 машин неотложки и 300 медработников.

Журналисты AP передают, что отделения неотложной помощи местных больниц переполнены, там много пациентов в тяжёлом состоянии.

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