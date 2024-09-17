В Ливане произошла серия взрывов пейджеров. В результате, по данным властей, погибли 8 человек, 2750 - пострадали. В их числе - сотни боевиков ливанского движения "Хезболлах". За атакой может стоять Израиль.
Во вторник по всему Ливану произошли взрывы портативных пейджеров. Министр здравоохранения страны заявил, что погибли 8 человек, 2750 получили ранения, 200 из них - находятся в критическом состоянии.
В числе пострадавших - сотни боевиков местного движения "Хезболлах" (они используют эти потративные устройства для связи, вместо смартфонов).
Сообщается, что среди раненых есть медики, а также посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. У большинства - травмы конечностей, лица, глаз.
Представитель "Хезболлах", говоривший с Reuters на условиях анонимности, заявил, что инцидент стал "крупнейшим провалом служб безопасности".
Предполагается, что устройства были взломаны и взорваны дистанционно. Ряд источников передаёт, что их боевики получили недавно.
В соцсетях циркулируют фото и видео из южных пригородов Бейрута, на которых запечатлены люди, лежащие на тротуаре с ранами на руках или теле, возле карманов брюк.
Власти призвали жителей воздержаться от использования беспроводных устройств.
Как пишут иранские СМИ, за атакой стоит Израиль. Израильская сторона воздерживается от комментариев.
Ливанский Красный Крест сообщил, что для оказания помощи пострадавшим и их госпитализации было направлено более 50 машин неотложки и 300 медработников.
Журналисты AP передают, что отделения неотложной помощи местных больниц переполнены, там много пациентов в тяжёлом состоянии.