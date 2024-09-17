Польша: в пострадавших от наводнения районах ввели режим стихийного бедствия

By Euronews

В Центральной и Восточной Европе растет число жертв наводнений. В Австрии, Чехии, Польше и Румынии прошли массовые эвакуации населения.

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Власти Польши ввели в пострадавших от сильного наводнения районах режим стихийного бедствия. Он продлится тридцать дней. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, это облегчит эвакуационные операции и ускорит финансовую поддержку пострадавшим. Жертвами стихии в Польше стали по меньшей мере пять человек.

Дональд Туск, премьер-министр Польши: "Я созвал заседание правительства прежде всего для того, чтобы как можно скорее принять указ о введении режима стихийного бедствия. Я обратился к министру финансов, и на данный момент мы обеспечили финансовые резервы для нужд населенных пунктов и людей, пострадавших от наводнения. Сейчас у нас есть один миллиард злотых (234 миллиона в пересчете на евро)".

Причиной наводнений в Центральной и Восточной Европе стали дожди, которые принес шторм "Борис". Эвакуацию населения пришлось проводить в Чехии, Австрии и Румынии. В этих странах во время наводнений погибли одиннадцать человек.

В чешском городе Острава, где из берегов вышли реки Одра и Опава, ситуация осложнилась прорывом дамбы. Людей, покинувших свои дома, разместили во временных центрах проживания.

К наводнениям готовится Венгрия. Министр внутренних дел страны Шандор Пинтер подтвердил, что 12 000 военнослужащих находятся в состоянии готовности. В Будапеште, как сообщил мэр города, для защиты от потоков воды, подготовлен миллион мешков с песком. Премьер-министр Виктор Орбан отменил все свои зарубежные поездки.