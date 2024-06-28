Кипр боится потерять лицо на фоне массового притока мигрантов

В этом году в Республику Кипр прибыло большое количество просителей убежища. Массовый приток был особенно заметным зимой, в итоге в стране начались оживленные дебаты о том, сколько иностранцев может принять Кипр без ущерба для себя.

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Опросы показывают: многие киприоты опасаются, что приток мигрантов, большинство из которых мусульмане, создаст им проблем безопасности, социально-экономические сложности, но главное - поставит под угрозу национальную идентичность, демографию, а значит, и само существование Кипра в его нынешнем виде.

"Население страны - около 800 тысяч человек, - отмечает Кристакис Мелетис, мэр Коккинотримитиа.** - Если у нас появятся 250 тысяч иностранцев, то это уже 25-30% населения. Предположим, что мы не можем не принять их из-за проводимой в ЕС политики! Это означает, что через десять лет с учетом жен и детей мигрантов будет более миллиона. Мы превратимся в Ливан. Нам же хочется остаться греками-киприотами у себя на родине".

Мэрия находится в двух шагах от центра Пурнара, который принимает людей сразу после их прибытия в Республику Кипр. "Каждый день мы слышим о том, что кто-то из знакомых погиб", - говорит 18-летний проситель убежища из Йемена. - Я уехал, чтобы обрести права, мир и свободу. У меня есть мечты. У меня есть будущее".

После первичной сортировки те, чьи прошения власти готовы рассмотреть, переселяются во второй центр в деревне Кофину на юге страны. В настоящее время там остаются около 800 человек, им предоставлена крыша над головой, а также питание, медобслуживание и небольшие средства на карманные расходы. В связи с недавним массовым притоком сирийцев центр расширяется. Одновременно власти приостановили на 14 месяцев рассмотрение любых х ходатайств об убежище от выходцев из Сирии.

По правилам, первые 9 месяцев пребывания в новой стране мигранты не имеют права устраиваться на работу. Одновременно от них ждут большей готовности интегрироваться в общество... Это во многом противоречивое требование сложно для самых уязвимых. Не имея зарплаты, без знания языка и поддержки близких люди тянутся в благотворительные организации.

"Все думают, что раз у большинства мигрантов есть мобильные телефоны, раз вокруг много информации, то они в курсе дела. Но это не так, потому что контрабандисты, просто встречные люди порой дают им неверную информацию. Например, говорят, что если на Кипре или вообще в ЕС у вас есть ребенок, то он автоматически получит вид на жительство или европейское гражданство. Это не так!", - поясняет Элизабет Кассини, директор кипрской организации Caritas.

Православная церковь Кипра с осторожностью относится к мигрантам, обвиняя Турцию в попытке нарушить демографический баланс страны. "Большинство [просителей убежища] исповедуют другую религию, - напоминает архиепископ Георгиос, духовный лидер Православной церкви Кипра. - Это наносит ущерб нашему обществу. У нас и так много проблем, нам нельзя обременять себя такой нагрузкой в виде иностранцев".

Под давлением церкви, ультраправых, на фоне растущего социального недовольства правительство пытается увеличить число добровольных возвращений. По словам министра внутренних дел Константиноса Иоанну, Кипр сегодня - четвертая страна ЕС по количеству выездов такого типа. Но он надеется пойти дальше. "Мы твердо убеждены, что должны бороться с нелегальной иммиграцией. В соответствии с международным правом только государства-члены могут решать, кто будет пересекать их границы. Только они, а не контрабандисты и не торговцы людьми", - комментирует Иоанну.

По официальным данным, до 96% заявлений о предоставлении убежища в конечном итоге отклоняются.

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