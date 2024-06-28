Российский неработающий спутник развалился на части вблизи МКС и напугал астронавтов

By Euronews

По данным американских военных, обломки аппарата больше не представляют угрозы.

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Выведенный из эксплуатации гражданский российский спутник "Ресурс П" развалился почти на 200 фрагментов на низкой околоземной орбите вблизи Международной космической станции, в результате чего находившиеся на ней американские астронавты был вынуждены более часа прятаться в укрытии.

Факт разрушения спутника подтвердили в NASA и Космическом командовании ВС США.

Российские СМИ сообщают, что космические аппараты "Ресурс-П" предназначены для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства. Срок активного существования на орбите составляет пять лет.

Агентство Reuters сообщает, что к полудню четверга радары американской компании LeoLabs, занимающейся отслеживанием космического пространства, обнаружили не менее 180 фрагментов.

По данным американских военных, обломки аппарата больше не представляют угрозы.

В комментарии российскому агентству "Интерфакс" в пресс-службе Роскосмоса заявили, что речь идет о запущенном на орбиту в 2013 году спутнике "Ресурс-П" №1. Данный аппарат был выведен из эксплуатации в 2022 году.

В 2021 году РФ поразила один из своих выведенных их эксплуатации спутников на орбите с помощью противоспутниковой ракетой наземного базирования (ASAT), запущенной с космодрома Плесецк. Взрыв, произведенный при испытании системы вооружения в преддверии вторжения в Украину в 2022 году, привел к образованию тысяч фрагментов орбитального мусора.

Причины разрушения аппарата "Ресурс-П" пока неизвестны, возможно, на борту оставалось горючее, которое в итоге взорвалось.