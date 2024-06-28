Российский неработающий спутник развалился на части вблизи МКС и напугал астронавтов

По данным американских военных, обломки аппарата больше не представляют угрозы.
Выведенный из эксплуатации гражданский российский спутник "Ресурс П" развалился почти на 200 фрагментов на низкой околоземной орбите вблизи Международной космической станции, в результате чего находившиеся на ней американские астронавты был вынуждены более часа прятаться в укрытии.
Факт разрушения спутника подтвердили в NASA и Космическом командовании ВС США.
Российские СМИ сообщают, что космические аппараты "Ресурс-П" предназначены для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства. Срок активного существования на орбите составляет пять лет.
Агентство Reuters сообщает, что к полудню четверга радары американской компании LeoLabs, занимающейся отслеживанием космического пространства, обнаружили не менее 180 фрагментов.
По данным американских военных, обломки аппарата больше не представляют угрозы.
В комментарии российскому агентству "Интерфакс" в пресс-службе Роскосмоса заявили, что речь идет о запущенном на орбиту в 2013 году спутнике "Ресурс-П" №1. Данный аппарат был выведен из эксплуатации в 2022 году.
В 2021 году РФ поразила один из своих выведенных их эксплуатации спутников на орбите с помощью противоспутниковой ракетой наземного базирования (ASAT), запущенной с космодрома Плесецк. Взрыв, произведенный при испытании системы вооружения в преддверии вторжения в Украину в 2022 году, привел к образованию тысяч фрагментов орбитального мусора.
Причины разрушения аппарата "Ресурс-П" пока неизвестны, возможно, на борту оставалось горючее, которое в итоге взорвалось.