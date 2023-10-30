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Антисемитские беспорядки в Дагестане: Путин проведёт "большое совещание"

Военный вертолёт на территории аэропорта Махачкалы, захваченного участниками антиизраильских беспорядков.
Военный вертолёт на территории аэропорта Махачкалы, захваченного участниками антиизраильских беспорядков. Авторское право AP Photo
By Alexander Kazakevich
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Руководство Дагестана усмотрело в беспорядках на почве ненависти к евреям, вспыхнувших в аэропорту Махачкалу, "украинский след". В Кремле же считают, что это Запад пытается "использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества".

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Полиция задержала 60 участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые вспыхнули накануне перед прилётом рейса из Тель-Авива.

Толпа с флагами Палестины и антиизраильскими плакатами выискивала евреев, звучали угрозы и призывы к выдворению граждан Израиля из Дагестана. У случайных пассажиров "проверяли" паспорта.  

Пострадали больше 20 человек, 10 из них получили серьёзные травмы, двое находятся в крайне тяжёлом состоянии. 

В региональном МВД уточнили, что среди раненых – 9 сотрудников полиции, двое были госпитализированы. Установлены личности более 150 участников нападения. 

Телеграм-канал Baza утверждает, что аэропорт штурмовали в общей сложности более 1500 человек. ТАСС скромно называет произошедшее "инцидентом" и "акцией протеста".

В понедельник утром в аэропорт прибыл глава Дагестана Сергей Меликов. Беспорядки, по его словам, координировались с территории Украины. "Прощения не будет никому", – цитирует чиновника РИА Новости.

"Социальные сети сейчас являются таким рупором, они призывают всех туда, куда надо и не надо. Мы не должны допустить, чтобы призывы, которые сейчас публикуются в соцсетях, поддерживала наша молодёжь, поддерживало население нашей республики", – заявил дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов.

До этого он попытался "войти в положение" погромщиков, заявив, что "каждому из нас нелегко, оставаясь на месте, наблюдать за бесчеловечной расправой мирного населения – палестинского народа".

По сообщениям "Росавиации", аэропорт Махачкалы не возобновит работу до вторника.

Кремль проведёт "большое совещание"

Дмитрий Песков сообщил, что президент России со вчерашнего вечера получает "подробные доклады" о ситуации в Дагестане.

"Путин планирует сегодня ориентировочно в 19:00 провести большое представительное совещание и обсудить на нём попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Состоится подробный разговор", – сказал он журналистам (цитата по Интерфакс).

Помимо многочисленных силовиков, на совещание позвали премьер-министра Мишустина и руководителей палат парламента.

В Израиле и Соединённых Штатах осудили антисемитскую атаку. "США однозначно на стороне еврейской общины, поскольку мы являемся свидетелями всплеска антисемитизма во всём мире. Антисемитизму никогда не может быть никакого оправдания", – написала на платформе X пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон.

Серия антисемитских атак на Северном Кавказе

На выходных по Северному Кавказу прокатилась волна правонарушений на почве ксенофобии и ненависти к евреям:

  • в субботу в дагестанском Хасавюрте состоялся "сход" около местного отеля "Фламинго", в котором якобы находились "еврейские беженцы". Полиция разрешила нескольких людям из толпы зайти в гостиницу, чтобы убедиться в том, что граждан Израиля внутри нет;
  • на подобных антисемитских акциях, в частности в столице Карачаево-Черкесии, требовали "выселить этнических евреев".
  • в воскресенье утром в Нальчике (Кабардино-Балкария) неизвестные подожгли автомобильные покрышки на стройке Еврейского культурного центра.
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