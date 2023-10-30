Антисемитские беспорядки в Дагестане: Путин проведёт "большое совещание"

Руководство Дагестана усмотрело в беспорядках на почве ненависти к евреям, вспыхнувших в аэропорту Махачкалу, "украинский след". В Кремле же считают, что это Запад пытается "использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества".

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Полиция задержала 60 участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые вспыхнули накануне перед прилётом рейса из Тель-Авива.

Толпа с флагами Палестины и антиизраильскими плакатами выискивала евреев, звучали угрозы и призывы к выдворению граждан Израиля из Дагестана. У случайных пассажиров "проверяли" паспорта.

Пострадали больше 20 человек, 10 из них получили серьёзные травмы, двое находятся в крайне тяжёлом состоянии.

В региональном МВД уточнили, что среди раненых – 9 сотрудников полиции, двое были госпитализированы. Установлены личности более 150 участников нападения.

Телеграм-канал Baza утверждает, что аэропорт штурмовали в общей сложности более 1500 человек. ТАСС скромно называет произошедшее "инцидентом" и "акцией протеста".

В понедельник утром в аэропорт прибыл глава Дагестана Сергей Меликов. Беспорядки, по его словам, координировались с территории Украины. "Прощения не будет никому", – цитирует чиновника РИА Новости.

"Социальные сети сейчас являются таким рупором, они призывают всех туда, куда надо и не надо. Мы не должны допустить, чтобы призывы, которые сейчас публикуются в соцсетях, поддерживала наша молодёжь, поддерживало население нашей республики", – заявил дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов.

До этого он попытался "войти в положение" погромщиков, заявив, что "каждому из нас нелегко, оставаясь на месте, наблюдать за бесчеловечной расправой мирного населения – палестинского народа".

По сообщениям "Росавиации", аэропорт Махачкалы не возобновит работу до вторника.

Кремль проведёт "большое совещание"

Дмитрий Песков сообщил, что президент России со вчерашнего вечера получает "подробные доклады" о ситуации в Дагестане.

"Путин планирует сегодня ориентировочно в 19:00 провести большое представительное совещание и обсудить на нём попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Состоится подробный разговор", – сказал он журналистам (цитата по Интерфакс).

Помимо многочисленных силовиков, на совещание позвали премьер-министра Мишустина и руководителей палат парламента.

В Израиле и Соединённых Штатах осудили антисемитскую атаку. "США однозначно на стороне еврейской общины, поскольку мы являемся свидетелями всплеска антисемитизма во всём мире. Антисемитизму никогда не может быть никакого оправдания", – написала на платформе X пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон.

Серия антисемитских атак на Северном Кавказе

На выходных по Северному Кавказу прокатилась волна правонарушений на почве ксенофобии и ненависти к евреям: