Испания: французская диаспора живёт футболом и спорит из-за выборов на родине

Едины до финального свистка: французы Мадрида следят за выступлениями "синих" на Евро-2024, но по-разному оценивают политический кризис во Франции.

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В самом центре Мадрида французская община собралась поболеть за свою национальную команду, которая выступает на Евро-2024. Лето выдалось спортивное, впереди – Олимпиада, но для экспатов все эти события омрачены политическим хаосом на родине.

После триумфа французских ультраправых на выборах в Европарламент, который тем не менее не должен был покачнуть стабильность институтов власти внутри страны, президент Эммануэль Макрон неожиданно распустил парламент и назначил досрочное голосование в тот момент, когда лепенисты находятся на пике популярности.

Едины до финального свистка

Французские экспаты обсуждают недавний призыв капитана "синих" Килиана Мбаппе голосовать против "радикалов на пороге власти". Политическое высказывание звёздного футболиста вызвало взрывную реакцию. В стане ультраправых Мбаппе раскритиковали, аргументируя, что "мультимиллионеру" не стоит вмешиваться в избирательный процесс и навязывать своё мнение согражданам, у которых совсем другие проблемы.

Болельщик Артюр Франзоли указывает на социальное происхождение игрока: "Он представляет лишь одну часть французского общества, он из "пригородов"(Euronews: Мпаббе родился в 19 округе Парижа, но рос в Бонди, в департаменте Сена – Сен-Дени), а я считаю, что во Франции нужно ценить [мнение] всех людей".

Шарлотта Шартон, ещё одна француженка, проживающая в Мадриде, не видит проблемы в том, что спортсмены высказываются по поводу политики. "В конце концов, они подают пример. А я разделяю их взгляды, и меня эти высказывания не смущают", – говорит она.

Экспаты на одной волне, когда французская сборная борется за победу на поле. Однако это мимолётное единство резко контрастирует с разделённым на три основных блока – ультраправые, центристы и левые – электоратом, который придёт на избирательные участки 30 июня и 7 июля.

"Нам не дали времени на избирательную кампанию"

МВД Франции отчиталось в пятницу, что с 10 июня зарегистрировало более миллиона заявок на голосование по доверенности.

В мадридском консульстве десятки французских граждан проходят необходимые процедуры, чтобы через несколько недель отдать свой голос на судьбоносных для страны выборах, по итогам которых может быть сформировано ультраправое правительство.

Согласно последнему опросу, "Нацобъединение" и союзники лидируют с отрывом в 5 процентных пунктов от ближайших преследователей – левого "Нового народного фронта".

Ориан Коскер так объясняет феноменальный рост популярности партии, которую Марин Ле Пен унаследовала от отца и формально передала молодому и популярному в TikTok Жордану Барделле: "Некоторых людей бросили и правые, и левые, и единственный вариант, который они видят и который ещё не испробовали, – это ультраправые".

На минувших евровыборах, которые обернулись для Франции политическим кризисом, явка среди французов в Испании была очень низкой – всего 28,7%. "Цель – сделать так, чтобы наш голос был услышан. Я впервые сделал это на европейских выборах, но сейчас заметно, что всё больше людей хотят голосовать, потому что мы видели, к каким последствиям приводит [неявка]", – говорит Виктор Камю.

В ходе голосования 9 июня социал-демократ Рафаэль Глюксманн одержал победу среди французов в Испании, набрав 21% голосов. За пределами консульства Николя Россиньоль и его коллеги агитируют за т. н. "Новый народный фронт".

"У нас было мало времени, – сетует он. – [Власти] не дали нам времени на мобилизацию людей, но мы пытаемся [вести кампанию]. Пытаемся побудить людей прийти на избирательные участки".

Созыв досрочных выборов многими рассматривается как политическая авантюра Макрона. Сам обитатель Елисейского дворца заявил, что его решение было не импульсивным, а единственно верным в ситуации, когда в парламенте у правящей партии нет абсолютного большинства, а оппозиция с обеих флангов грозит объявить вотум о недоверии.

Кто будет править Францией во время финала Евро-2024 и на открытии Олимпийских игр в Париже ? Французам предстоит решить, какой будет их страна – и даже не на годы вперёд, а уже через несколько дней.