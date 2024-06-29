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Зеленский готовит "всеобъемлющий план" по установлению мира в Украине

Зеленский с президентом Словении Наташей Пирц Мусар на церемонии почтения памяти погибших украинских воинов в Киеве, 28 июня 2024 года
Зеленский с президентом Словении Наташей Пирц Мусар на церемонии почтения памяти погибших украинских воинов в Киеве, 28 июня 2024 года Авторское право Screenshot from AP video 4503162
Авторское право Screenshot from AP video 4503162
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Зеленский встретился с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар в Киеве, где лидеры двух стран почтили память погибших украинских солдат, возложив венки к Стене памяти в центре столицы Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работает над "всеобъемлющим планом" окончания войны с Россией.

Выступая перед журналистами в Киеве вместе с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар, он сказал: "Мы не хотим затягивать эту войну". По итогам встречи анонсировано подписание двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

"Мы должны как можно скорее прийти к справедливому миру. Мы говорили о ситуации на поле боя, в частности в Харьковской области, где Россия пыталась начать широкомасштабное наступление. У оккупантов это не получилось. Наши украинские силы стабилизировали ситуацию и остановили наступление, что было непросто. Мы будем продолжать делать то же самое, чтобы лишить Россию иллюзий, что она может чего-то добиться в этой войне", - сказал он.

Главной темой встречи Зеленского с Пирц-Мусар было обсуждение подготовки ко второму международному саммиту мира после двухдневного мероприятия, состоявшегося в Швейцарии в начале этого месяца.

"Я очень рада прогрессу, достигнутому на первой миротворческой конференции в Швейцарии. И мы согласились с тем, что в Европе нет ни одного политика, который не хотел бы мира. Мы все понимаем риски. Но именно Украина должна решить, когда и на каких условиях она будет вести переговоры. И здесь мы на вашей стороне", - сказала она.

Зеленский провел этот саммит, чтобы заручиться международной поддержкой Украины в ее противостоянии российскому вторжению. В нем приняли участие лидеры и высокопоставленные чиновники из более чем 90 стран, и большинство согласилось с итоговым коммюнике, в котором говорилось, что территориальная целостность Украины должна соблюдаться при любом мирном урегулировании.

Эвакуация из Торецка 28 июня
Эвакуация из Торецка 28 июняEvgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Однако не все участники согласились с формулировкой заявления и отказались его подписывать. Некоторые страны, такие как Индия и Саудовская Аравия, заявили, что эффективность самого саммита была ограничена отсутствием России.

В настоящее время не существует официального механизма прямых переговоров между Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным, но Украина неоднократно заявляла, что Россия должна вывести все свои войска из пределов своей границы, в том числе с Крымского полуострова, который она аннексировала в 2014 году, прежде чем начнутся серьезные мирные переговоры.

Однако российские войска добиваются некоторых территориальных успехов на поле боя, и Зеленский часто жалуется на медленные поставки оружия и боеприпасов от западных союзников.

В пятницу Зеленский написал на сайте X, что в результате российского удара по жилому дому в Днепре были разрушены четыре этажа и ранены три человека.

Местные власти сообщили, что в результате удара один человек погиб, 12 получили ранения. Губернатор области сообщил, что среди пострадавших был семимесячный ребенок, который надышался дымом от удара.

В четверг Зеленский призвал лидеров Европейского союза выполнить свои обещания по предоставлению военной техники его стране, поскольку блок пообещал долгосрочную поддержку Киеву.

Выступая на саммите Совета ЕС в Брюсселе в четверг, Зеленский сказал, что он представит "подробный план" по прекращению войны в течение нескольких месяцев.

"Все, кто действительно хочет мира, должны работать вместе, чтобы разработать план действий по решению всех аспектов безопасности, которые были нарушены Россией", - сказал он журналистам в Киеве в пятницу.

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