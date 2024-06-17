Килиан Мбаппе призвал французов голосовать против "радикалов на пороге власти"

"Надеюсь, мы сделаем правильный выбор и будем с гордостью носить форму сборной Франции после выборов 7 июля", – заявил капитан "синих". По его словам, политическое высказывание накануне первого матча команды на Евро-2024 спорту не мешает.

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На пресс-конференции в Дюссельдорфе в воскресенье Килиан Мбаппе заявил, что ему не хотелось бы "представлять страну, которая не соответствует его ценностям". Так накануне первого выступления сборной на Евро-2024 он прокомментировал политический кризис в стране и досрочные парламентские выборы 30 июня – 7 июля, на которых могут победить ультраправые.

Капитан сборной Франции призвал молодёжь не игнорировать историческое голосование, поскольку, по его словам, "радикалы находятся на пороге власти".

Мбаппе отметил, что возникшая ситуация даже "более важна", чем матч с австрийцами, добавив, что обсуждение политики не повредит шансам Франции на поле: "Одно другому не мешает, вовсе нет".

"Мы не должны быть оторваны от мира, тем более когда речь идет о нашей стране, – считает футболист. – Я хочу обратиться к французскому народу, особенно к молодому поколению. Мы можем изменить ситуацию. Радикалы могут прийти к власти. Я надеюсь, что мой голос будет иметь как можно больший вес".

"Килиан Мбаппе выступает против экстремизма, идей, которые разделяют. Я выступаю за идеи, которые объединяют людей, за уважение и терпимость", – сказал он в третьем лице.

"Солидарен с Тюрамом"

В то время, как французское общество поляризовано, а президентское большинство, проседая в опросах, пытается поставить знак равенства между "Национальным объединением" Марин Ле Пен и левым блоком "Новый народный фронт", Мбаппе уточнил, о каких политических силах он говорит в первую очередь и поддержал своего товарища по сборной Маркуса Тюрама, который ещё в субботу призвал "бороться за то, чтобы ультраправые не прошли".

Мбаппе сказал, что "разделяет те же ценности, что и Маркус". "Конечно, я с ним. Он вовсе не зашёл слишком далеко, мы живём в стране, где есть свобода слова. Он высказал свое мнение, и я его поддерживаю", – добавил он.

Опасаясь "политического использования французской сборной", Французская федерация футбола (FFF) в субботу вечером отреагировала на эти слова призывом "соблюдать нейтралитет". По сообщениям СМИ, незадолго до публикации заявления глава FFF Филипп Диалло даже позвонил Килиану Мбаппе и Антуану Гризманну, чтобы отговорить их высказываться во время предвыборной кампании.

Тренер "синих" Дидье Дешам, напротив, не стал давить на своих футболистов: "Я исхожу из принципа: что бы мы ни говорили, всё равно найдутся критики. Мы должны признать тот факт, что, безусловно, они футболисты, но прежде всего они граждане. Они не живут в отрыве от того, через что сейчас проходит Франция. Я не буду давать им советов. У них есть собственные словами и чувства".

"Мбаппе раскалывает страну"

Резкое высказывание футболиста в "Нацобъединении" (RN) ожидаемо приняли в штыки. Представитель ультраправой партии Андреа Котарак в интервью BFMTV заявил, что он "поражён" и "разочарован" позицией Килиана Мбаппе.

"В RN мы считаем, что когда ты носишь французский флаг и форму сборной, ты должен уважать и представлять всех французов", – заявил Котарак, отметив, что в партии не беспокоятся о том, что растеряют голоса из-за выступления спортсменов, деятелей культуры и инфлюэнсеров.

После пресс-конференции Мбаппе в спортивном издании L'Equipe вышло открытое письмо спортсменов, призывающих голосовать "против ультраправых", которые, по словам авторов, "используют наши различия и манипулируют нашими страхами, чтобы разделить нас".

"Несмотря на наши различия – цвет кожи, религию, акцент, культуру, сексуальную ориентацию, инвалидность, пол, – мы все являемся частью одной команды", – говорится в письме.

По состоянию на утро понедельника свою подпись под этим текстом поставили более 200 человек, включая легкоатлетку Мари-Жозе Перек и Янника Ноа, последнего француза, выигравшего "Ролан Гаррос".

Первый тур досрочных парламентских выборов состоится менее чем через 2 недели, 30 июня.