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Барделла хочет возглавить правительство

Барделла хочет стать премьер-министром
Барделла хочет стать премьер-министром Авторское право Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что победа любых радикальных сил станет "катастрофой" для страны.

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Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что хочет получить абсолютное большинство депутатов в Национальном собрании, он также отказался от возможного сотрудничества с Эммануэлем Макроном в случае победы партии.

Досрочные парламентские выборы пройдут в стране в ближайшее время в связи с решением президента Франции Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание после победы французских ультраправых на европейских выборах.

"Моя цель — быть премьер-министром, возглавляя правительство национального союза, сформированное абсолютным большинством. Если французский народ предоставит нам относительное большинство, то есть ситуацию блокады с премьер-министром, у которого не будет абсолютного большинства в Национальном собрании, ситуацию "совместного проживания", то мы не сможем ничего изменить", — заявил Жордан Барделла.

Лидеры левых партий Франции, объединившихся под знаменем коалиции "Новый народный фронт", представили в пятницу свой план по предотвращению прихода к власти ультраправых.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что победа любых радикальных сил станет "катастрофой" для страны.

"Есть альянс во главе с "Непокоренной Францией" (левая коалиция "Новый народный фронт"), есть альянс во главе с "Национальным ралли" (ультраправая коалиция), это крайности, которые станут катастрофой для социального климата в стране, потому что везде будет разобщающая ситуация, везде будут конфликты, но это также будет катастрофой для экономики и занятости", — уверен Габриэль Атталь.

Эммануэль Макрон остается президентом до 2027 года и будет отвечать за внешнюю политику и оборону, но его президентство будет ослаблено, если "Национальное объединение" победит и возьмет в свои руки власть в правительстве и внутренней политике.

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