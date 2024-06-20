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Франция: бизнес обеспокоен экономическими предложениями в преддверии выборов

Жордан Барделла, лидер крайне правого Национального объединения, покидает штаб-квартиру партии в понедельник, 10 июня 2024 года, в Париже.
Жордан Барделла, лидер крайне правого Национального объединения, покидает штаб-квартиру партии в понедельник, 10 июня 2024 года, в Париже. Авторское право Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Лидеры французского бизнеса выразили обеспокоенность экономическими предложениями политических партий в преддверии внеочередных парламентских выборов, подчеркнув неопределенность в отношении бюджетных планов Национального объединения и потенциального влияния на инвестиции и стабильность рынка

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Лидеры французского бизнеса выражают обеспокоенность экономической политикой политических партий в преддверии предстоящих внеочередных парламентских выборов.

Эти настроения были подчеркнуты во время громкого мероприятия, организованного MEDEF, ведущей федерацией работодателей Франции, на котором известные политики представили свои экономические программы.

Впервые Эрик Сьотти и Жордан Барделла выступили на мероприятии вместе, стремясь заверить работодателей в эффективности своих экономических программах.

Эрик Сьотти, партия "Республиканцы":

верю в экономическую свободу, осмелюсь сказать, что я либерал! (...) Ничего не будет возможно, если мы радикально не сократим наши государственные расходы".

Барделла, представляющий ультраправое Национальное объединение (RN), сделал акцент на стабильности и росте, а Сьотти - лидер правоцентристских консерваторов Les républicains (LR), который неоднозначно высказался о союзничестве своей партии с RN - пообещал поддержку бизнес-сообществу.

Предложение Национального объединения отменить пенсионную реформу особенно обеспокоило многих лидеров бизнеса. Один из руководителей компании назвал их бюджетные планы "совершенно несбалансированными".

Жордан Барделла, глава Национального объединения:

"Правительство, которое будет сформировано после этих выборов в законодательные органы, унаследует бюджетное и финансовое положение, которое находится на грани банкротства".

Тем временем левая коалиция, представленная Борисом Валло, призвала работодателей к большей солидарности.

Эдуар Филипп и Бруно Ле Мэр, представляющие центристский альянс президента Эммануэля Макрона, подчеркнули пробизнесменский подход и предостерегли от экономической политики своих оппонентов. Ле Мэр раскритиковал предложения Национального объединения, назвав их "безумными" и подчеркнув необходимость фискальной ответственности.

В условиях политической неопределенности руководители предприятий, такие, как Шарль Ле Гофф, придерживаются осторожного подхода, замораживая инвестиции и приостанавливая прием на работу. Сотрудники разделяют эти опасения, а многолетний сотрудник Стефан Розелли выражает беспокойство по поводу будущего.

Другой владелец бизнеса, связанного с авиационной промышленностью, взял кредит, чтобы подготовиться к возможным проблемам, сомневаясь в целесообразности RN и обещаний левых.

Выборы, назначенные на 30 июня и 7 июля, следуют за решением Макрона распустить Национальное собрание после сильных результатов РН на европейских выборах.

По последним опросам, Национальное объединение лидирует с 34%, за ним следует альянс левых и крайне левых партий "Новый народный фронт"с 29%, а блок правоцентристских партий "Вместе", связанный с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, может претендовать только на 22%.

Барделла, выступая перед MEDEF, пообещал провести аудит государственных финансов и пересмотреть бюджет на 2024 год, включая снижение налогов для компаний.

Он также призвал сократить расходы ЕС и ограничить фискальные лазейки. Однако Ле Мэр подтвердил приверженность правительства снижению бюджетного дефицита и поддержанию стабильности.

Представители левых сил, такие как Эрик Кокерель из организации "Непокорённая Франция" утверждали, что увеличение расходов будет сбалансировано экономическим ростом и повышением налогов на богатых.

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Но эти заверения убедили не многих работодателей. Софи де Ментон, глава Mouvement Ethic, заявила, что ни одно из предложений партий не дает уверенности.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь пообещал снизить тарифы на электроэнергию, скорректировать налог на наследство и привязать пенсии к инфляции, если альянс Макрона сохранит власть. Он подтвердил, что при его правлении не будет повышения налогов.

Рынки продемонстрировали некоторую стабильность после недавних колебаний, но инвесторы по-прежнему опасаются правительства под руководством крайне-правых с высокими расходами или потенциального законодательного тупика, если ни одна из партий не получит абсолютного большинства.

Акции французских "голубых фишек" немного восстановились, но разрыв в стоимости французских и немецких облигаций указывает на сохраняющуюся осторожность инвесторов.

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