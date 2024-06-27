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Пожар на острове Идра: 11 членов экипажа яхты освобождены под залог

Здание суда Пирея
Здание суда Пирея Авторское право ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ/ 2024 ΑΘΗΝΑΙΚΟ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Авторское право ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ/ 2024 ΑΘΗΝΑΙΚΟ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
By euronews и ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Эта статья была первоначально опубликована на producer_language_el

По данным журналистов-расследователей пассажирами яхты были богатые казахстанцы, которые уже покинули Грецию на частном самолете.

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Временно задержаны, с согласия следователя и прокурора, капитан и лейтенант яхты, которые были арестованы командой пожарной службы вместе с 11 другими членами экипажа как виновники пожара в лесном массиве в районе Бисти на греческом острове Идра в вечерние часы 21 июня.

Остальные 11 членов экипажа яхты были отпущены под залог при условии, что они будут ежемесячно являться на регистрацию в местный полицейский участок, им запретили покидать страну. По словам адвокатов, за семерых членов экипажа был внесен залог в размере 10 000 евро, а за четырех других - 20 000 евро.

Для рассмотрения дела портовые власти Идры собрали все данные лодок, которые находились в районе моря, патрулируемого плавсредством береговой охраны, поскольку очевидцы с другого судна в соседней бухте якобы жаловались, что с лодки в районе, где вспыхнул пожар, сбрасывали фейерверки.

По последним данным, капитан яхты утверждает, что никаких фейерверков с яхты не сбрасывали, а все морские сигнальные ракеты были на месте, и именно он сообщил в пожарную службу о возникшем пожаре.

Журналисты-исследователи платформы OCCRP сообщили, что получили информацию о том, что на борту были известные граждане Казахстана, которые на следующий день покинули страну на частном самолете.

Согласно полученному списку пассажиров, среди гостей яхты Persefoni I были семь граждан Казахстана, в том числе Данияр Абулгазин, один из самых богатых казахстанцев.

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