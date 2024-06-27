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Взгляд из Италии на досрочные выборы во Франции

В Италии следят за французской политикой
В Италии следят за французской политикой Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Giorgia OrlandiEuronews
Опубликовано Последние обновления
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Граждане Франции, живущие в итальянской столице, говорят об "эффекте Мелони".

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По данным последних соцопросов(swg x Tgla7), итальянцы считают, что президент Франции Эммануэль Макрон поступил правильно, призвав к досрочным выборам в стране по итогам голосования на выборах в Европарламент. Лишь небольшое меньшинство, 20% из них, обеспокоено возможным приходом к власти во Франции ультраправых.

Некоторые из собеседников, которых мы встретили на улицах Рима, похоже, не согласны с ними.

"Наблюдение за этим сдвигом вправо вызывает беспокойство. Франция — не единственная страна, где такое происходит", — говорит жительница Рима.

Итальянские эксперты считают, что "Братья Италии" могут подать пример другим правым политическим силам, в том числе французской партии "Национальное объединение".

"Думаю, очевидно, что ослабление Макрона положительно воспринимается итальянским правительством. Вдобавок ко всему, я думаю, что другие правые партии могли бы последовать примеру Мелони. Несмотря на то, что она остается правой партией, ее партия не является евроскептической”, — полагает политолог Антонио Виллафранка из ISPI.

Граждане Франции, живущие в итальянской столице, говорят об "эффекте Мелони".

"Должен сказать, что я весьма обеспокоен, поскольку это будет первый случай после Второй мировой войны, если к власти во Франции придут ультраправые. Одна вещь, которая меня успокаивает после того, как я увидел, что произошло с правительством Мелони в Италии, — это то, что она продолжает хорошо работать с европейскими институтами. Поэтому, даже если Национальное объединение придет к власти во Франции, я надеюсь, что оно будет сбалансированным при рассмотрении некоторых из своих самых радикальных предложений", — говорит собеседник Euronews.

Молодые французы, живущее за границей, например Сара, которая работает во Французском институте культуры в Риме, удивлены, насколько внимательно Италия следит за выборами.

"В Италии люди много говорят о французских выборах. Я этому удивлена, потому что я думаю, что во Франции мы меньше говорим об итальянской политике по сравнению с тем, как много люди здесь говорят о французской политике. Граждане мира должны признать, что может произойти, если "Национальное объединение" придет к власти как на национальном, так и на европейском уровне, поэтому мы должны что-то сделать и проголосовать.”, — говорит Сара Ханна.

Политическая стабильность – новое явление в Италии. Все взгляды здесь устремлены на Францию, чтобы узнать, что произойдет после выборов как в стране, так и в Европе.

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