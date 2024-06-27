В Атлантическом океане спасли и задержали контрабандистов

By Euronews

Корабль Службы таможенного надзора Налогового агентства Испании задержал в Атлантике экипаж нарко-субмарины.

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Власти Испании сообщили о спасении и задержании в Атлантическом океане четырех членов колумбийского экипажа так называемой нарко-субмарины.

Операция по розыску и поимке предполагаемых преступников началась после того, как Управление по борьбе с наркотиками США предоставило информацию о возможной партии наркотиков, перевозимой на полупогружном судне.

В 450-ти километрах от Кадиса контрабандистов выследил корабльСлужбы таможенного надзора Налогового агентства Испании. Как только он приблизился к лодке, команда открыла донные клапаны и затопила судно вместе с грузом.