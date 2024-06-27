Арестован генерал, возглавивший попытку переворота в Боливии

By Euronews

Мятежники заявили, что "устали от политической борьбы" и стремятся "восстановить демократию". Мятеж закончился через три часа.

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Арестован бывший главком боливийской армии генерал Хуана Хосе Суньиги, который попытался осуществить военный переворот в Боливии.

Ранее в среду президент Боливии Луис Арсе сообщил, что в столице страны Ла-Пасе происходит "нерегулярное" развертывание войск и выразил опасения по поводу возможного государственного переворота.

Местное телевидение показало кадры с военной техникой, осадившей дворец правительства.

В ответ президент Боливии объявил о смене командующих боливийскими вооруженными силами и боливийские войска отошли с площади у дворца. Мятеж продолжался около трех часов.

Попытка государственного переворота произошла на фоне напряженности и политической борьбы между Арсе и его бывшим союзником, левым экс- президентом Эво Моралесом, за контроль над правящей партией, а также на фоне тяжелого экономического кризиса в стране, в результате чего необходимые бюджетные реформы не удается принять.

Генерал Суньига сослался на это противостояние, заявив СМИ, что военные устали от борьбы и стремятся "восстановить демократию". По его словам на протяжении многих лет элита контролирует страну и политики разрушают Боливию.

Попытка свергнуть действующего президента, похоже, не получила какой-либо значимой поддержки, и даже соперники Арсе сомкнули ряды, чтобы выступить против восстания.

В свою очередь, Суньига перед арестом заявил журналистам, что Арсе сам приказал генералу штурмовать дворец в политических целях. «Президент сказал мне: «Ситуация очень запутанная, очень критическая. Необходимо что-то подготовить, чтобы поднять мою популярность», — утверждает Суньига.

Министр юстиции Иван Лима опроверг утверждения Суньиги, заявив, что генерал лгал и пытался оправдать свои действия, за которые, по его словам, он предстанет перед судом.

Региональные лидеры с возмущением отреагировали на попытку переворота в Боливии, в том числе Организации американских государств, президенты Чили и Гондураса и бывших боливийские лидеры.

В последние месяцы в Боливии усилились протесты из-за усугубляющегося экономического кризиса.

После хаоса в среду сообщения местных СМИ показали, что боливийцы запасаются продуктами питания и другими предметами первой необходимости в супермаркетах, обеспокоенные тем, что будет дальше.

Но, обращаясь к сторонникам возле президентского дворца, вице-президент страны Давид Чокеуанка пообещал, что "боливийский народ больше не допустит попыток государственного переворота".