Европейские либералы могут потерпеть сокрушительное поражение на предстоящих выборах

Европейских либералов, по результатам опросов Euronews, ожидает поражение на выборах в Европарламент. Они могут потерять более 20 депутатских мандатов.

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Выборы в Европейский парламент, которые состоятся в эти выходные, станут тяжелым испытанием для либерально-демократической группы "Обновляя Европу".

По прогнозам экспертов Euronews, проевропейские либералы могут потерпеть серьезное поражение, которое подорвет их рычаги влияния на формирование новых парламентских коалиций.

Стивен Ван Хек, политолог, Университет Левена: "Либеральные партии традиционно были сильны в Западной Европе. И именно в Западной Европе вы видите фрагментацию политического ландшафта. Этих партий становится меньше на национальном уровне, а значит, и на европейском. При этом у них нет возможности компенсировать эту потерю в так называемых новых государствах-членах в Центральной и Восточной Европе".

Европейские либералы довольно успешно выступили на выборах 2019 года, два года спустя после победы Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции. Он баллотировался от социал-либеральной партии, тогда носившей название "Возрождение". Однако затем уровень популярности либералов начал снижаться.

Согласно результатам опроса Euronews, фракция "Обновляя Европу" на предстоящих выборах может потерять более 20 мандатов, сократив свое присутствие в Европарламенте до 82 депутатов.

Renew and the outgoing EU parliament Grand Coalition with the EPP and the S&D

Число представителей правоцентристской "Европейской народной партии" предположительно вырастет, а левоцентристского "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" уменьшится.

Данные опроса также свидетельствуют о сокращении числа избирателей которые намерены принять участие в голосовании. В частности, во Франции и Нидерландах. Это в свою очередь может сказаться на уровне поддержки либералов во всем ЕС.

В то же время нельзя исключать, что фракция "Обновляя Европу" останется значимым игроком в Европарламенте. И с меньшим числом евродепутатов эта парламентская группа указывают аналитики, крайне важна для формирования большой коалиции с консерваторами и левоцентристами.

The Liberal-Conservative coalition

Что касается избирателей, их, как на национальном, так и общеевропейском уровнях, в первую очередь волнуют вопросы покупательной способности, миграции и энергетики.