О высших должностях в ЕС договорились. Но согласятся ли 27 лидеров?

На двухдневном саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с главными должностями в ЕС, стратегической программой на ближайшие пять лет, военной поддержкой Украины и войной между Израилем и ХАМАС.

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В четверг 27 лидеров Европейского союза должны встретиться, чтобы дать последний толчок к заключению сделки, которая распределит высшие должности в блоке на ближайшие пять лет.

Их имена уже хорошо известны: Урсула фон дер Ляйен в качестве председателя Европейской комиссии, Антониу Кошта в качестве председателя Европейского совета и Кая Каллас в качестве Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности.

Трио было собрано вместе благодаря их проверенным политическим качествам на европейской сцене, а также отсутствию заслуживающих доверия альтернатив, которые могли бы выступить в качестве плана Б.

После неудачной попытки на прошлой неделе шесть переговорщиков от основных центристских партий - поляк Дональд Туск, грек Кириакос Мицотакис, немец Олаф Шольц, испанец Педро Санчес, француз Эммануэль Макрон и нидерландец Марк Рютте - провели телефонный разговор в начале этой недели и подтвердили выбор.

Участники переговоров "согласились поддержать сложившуюся практику преемственности и одобрить избранного кандидата на весь законодательный цикл.

Это означает, что ЕНП сохранит контроль над Ервокомиссией, самым влиятельным институтом блока, а социалисты получат бразды правления Евросоветом, где проходят встречи лидеров на высшем уровне. А либералы из "Обновленной Европы", которые понесли болезненные потери на выборах, получат пост верховного представителя, главного дипломата ЕС.

Для Каллас это назначение стало оправданием после того, как ее отодвинули на второй план в качестве следующего генерального секретаря НАТО из-за ее ястребиной позиции в отношении России. Та же причина первоначально выдвигалась против ее возможной кандидатуры на пост главы европейской дипломатии. Ее кандидатуре помогла география: восточноевропейцы давно настаивают на том, что один из трех высших постов должен занять кто-то из них, поэтому Каллас идеально подходит.

Тем не менее сделка должна быть ещё одобрена лидерами 27 стран. В то же время главы государств и правительств должны согласовать стратегическую повестку дня, которая определит основные приоритеты на предстоящий мандат.

В случае назначения фон дер Ляйен и Каллас должны будут пройти процедуру публичных слушаний и голосования по утверждению в Европарламенте.

Джорджа Мелони может нарушить консенсус

Строго говоря, решение о назначении на высшие должности принимается усиленным квалифицированным большинством, то есть 20 государствами-членами, представляющими не менее 65 % населения блока. Поскольку ЕНП, социалисты и либералы занимают большинство мест в Евросовете, предварительное соглашение получило необходимое одобрение.

Однако, учитывая политическую деликатность этого решения, которое будет иметь последствия на ближайшие пять лет, Совет предпочитает распределять высшие должности на основе консенсуса, имея как можно больше голосов "за".

Есть один ключевой голос, которого с нетерпением будут ждать все гости: голос Джорджи Мелони.

Премьер-министр Италии, принадлежащая к жестко правой группе европейских консерваторов и реформистов (ECR), была исключена из переговоров между тремя центристскими партиями, что ее очень возмущает. Мицотакису было поручено проинформировать Мелони о результатах совместного совещания, но, по данным La Stampa, она так и не сняла трубку.

Giorgia Meloni has challenged the way in which the top jobs have been negotiated. European Union, 2024.

"Ни один истинный демократ, верящий в народный суверенитет, в глубине души не может считать приемлемым тот факт, что в Европе была предпринята попытка договориться о высших позициях еще до того, как народ пришел на выборы", - заявила Мелони в среду в итальянском парламенте.

По ее словам, проект соглашения противоречит логике консенсуса, поскольку в него не включены "те, кто находится на противоположной политической стороне, и представители наций, которые считаются слишком маленькими, чтобы быть достойными сидеть за столами переговоров".

Петр Фиала из Чехии, еще один член ЕКР, и Виктор Орбан из Венгрии, который уже много лет не имеет политических убеждений, также выразили свое недовольство и призвали к более широкому участию в переговорах.

Орбан решительно выступает против фон дер Ляйен, которая частично заморозила фонды восстановления его страны в ответ на ее продолжающееся отставание в демократии, но не возражает против Кошты и Каллас.

Конструктивное воздержание

Дипломаты и официальные лица признают, что необходимо провести надлежащее обсуждение между всеми лидерами, чтобы избежать впечатления, что "заранее приготовленная" сделка пройдет. Ожидается, что соглашение будет достигнуто где-то в четверг, поскольку президент Макрон стремится вернуться во Францию, чтобы возобновить избирательную кампанию перед воскресным первым туром внеочередных выборов в законодательные органы, которые он объявил после поражения своей партии на выборах в Европарламент.

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"Наша цель - привлечь как можно больше людей", - сказал высокопоставленный представитель ЕС, отметив, что у Мелони есть возможность воздержаться, а не голосовать против.

"Иногда нужно понять, почему они (лидеры) воздерживаются. Один из них был вынужден воздержаться в прошлый раз", - добавил чиновник, имея в виду канцлера Ангелу Меркель, чья коалиция попросила ее воздержаться в 2019 году, когда фон дер Ляйен неожиданно получила повышение.

Поскольку у ультраправых практически нет шансов занять высший пост, те, кто находится в стороне, рассматривают важные портфели в следующей Европейской комиссии в качестве компенсации.

Италия, в частности, имеет большие амбиции.

"Мы хотим иметь вице-председателя в Европейской комиссии. Сильный комиссар, который будет продвигать хорошую политику в пользу промышленности и сельского хозяйства", - заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, намекая на то, чего добивается Рим.

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Мелони может использовать встречу в четверг, чтобы изложить свои просьбы фон дер Ляйен на двусторонней основе. Но один из высокопоставленных дипломатов сказал, что "так не должно быть".

"Фон дер Ляйен придется принимать решение самостоятельно, когда у нее будут все кандидаты для формирования следующего состава Комиссии", - сказал дипломат.

Помимо высших должностей, на двухдневном саммите будут рассмотрены и другие важные вопросы, такие как военная поддержка Украины (6,6 миллиарда евро из которых по-прежнему заблокированы Венгрией), ситуация в Грузии и война Израиля и ХАМАС с акцентом на Ливан.

Президент Украины Владимир Зеленский лично выступит в Совете, чтобы подписать обязательства по безопасности между ЕС и Украиной.

Саммит ознаменует последнее выступление Марка Рютте после 14 лет непрерывного пребывания на посту премьер-министра Нидерландов. Вскоре он станет следующим генеральным секретарем НАТО.