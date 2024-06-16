Ядерная и продовольственная безопасность - на повестке дня мирного саммита по Украине

By Euronews

Вопросы ядерной и продовольственной безопасности беспокоят европейских и мировых лидеров с самого начала российского вторжения в Украину. Их обсуждают и на Саммите мира в Швейцарии

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Во второй день двухдневного международного мирного саммита по Украине рабочие группы обсуждают вопросы ядерной безопасности, продовольственной безопасности и гуманитарной помощи.

Более 90 стран, а также представители международных организаций принимают участие в конференции на курорте Бюргеншток в центральной Швейцарии.

Ядерная безопасность волнует европейских лидеров с первых дней российского вторжения.

Российские войска захватили контроль над Запорожской атомной электростанцией в марте 2022 года и занимают ее до сих пор.

Это крупнейший ядерный объект в Европе, который до войны обеспечивал 30% электроэнергии в Украине, но с сентября 2022 года перестал вырабатывать электричество для нужд страны.

Однако периодические бои в районе АЭС продолжаются, и в апреле глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси предупредил, что существует риск аварии.

С конца 2022 года на станции работает ротационная группа инспекторов МАГАТЭ. Гросси заявил, что эти "безрассудные атаки должны быть немедленно прекращены".

Он также отметил, что "два года войны тяжело сказываются на ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции" и что "каждый из семи столпов ядерной безопасности МАГАТЭ там был поставлен под угрозу".

В феврале 2022 года российские войска также захватили контроль над Чернобыльской АЭС, где произошла ядерная катастрофа 1986 года, но вскоре покинули ее.

Продовольственная безопасность

В феврале Центр стратегических и международных исследований заявил, что "вторжение России в Украину вызвало самый значительный рост глобальной продовольственной безопасности, связанный с военными действиями, по крайней мере, за последнее столетие".

Украину называют "житницей Европы", ее плодородные почвы позволяют ей входить в тройку крупнейших экспортеров зерна в мире, но эти поставки были в значительной степени нарушены.

Россия часто наносит удары по сельскохозяйственному сектору Украины - по производственной инфраструктуре, фермерским угодьям, полям и складам.

Черноморская инициатива, а также Меморандум о взаимопонимании по содействию экспорту российских продовольственных товаров и удобрений стали спасательным кругом для глобальной продовольственной безопасности и маяком надежды в неспокойном мире. Антониу Гутерриш генсек ООН

Оккупация Россией Крымского полуострова и базирующийся там Черноморский флот также повлияли на маршруты поставок по морю через Босфор и в Средиземное море.

В июле 2022 года Турция и Организация Объединенных Наций стали посредниками в заключении соглашения между Россией и Украиной, которое позволило обеспечить безопасный экспорт украинского зерна через три черноморских порта. В рамках сделки было экспортировано почти 33 миллиона тонн зерна, но в июле прошлого года Россия вышла из нее, сославшись на недовольство условиями, регулирующими ее собственный экспорт, и сделка распалась.

В прошлом году Украина стала самой заминированной страной в мире: заложенные в земле мины и боеприпасы нарушают продуктивность сельского хозяйства.

В марте прошлого года Европейский союз, Киевская школа экономики, Организация Объединенных Наций и Всемирный банк подсчитали, что общая стоимость потерь и ущерба для сельскохозяйственного сектора Украины составила 37,5 миллиардов евро.