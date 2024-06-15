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Бюргеншток за колючей проволокой: Швейцария обеспечивает безопасность на Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский выходит из вертолета Super Puma швейцарских ВВС после приземления в Оббюргене возле курорта Бюргеншток.
Президент Украины Владимир Зеленский выходит из вертолета Super Puma швейцарских ВВС после приземления в Оббюргене возле курорта Бюргеншток. Авторское право ALESSANDRO DELLA VALLE/' KEYSTONE POOL
Авторское право ALESSANDRO DELLA VALLE/' KEYSTONE POOL
By Sophia Khatsenkova
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Обеспечить безопасность более 50 глав государств и правительств - дело непростое, Швейцария направила для этого 4 000 солдат. А местные жители недовольны

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На роскошном курорте Бюргеншток, расположенном неподалеку от Люцерна, где проходит Саммит за мир в Украине, приняты колоссальные меры безопасности.

Солдаты заняли позиции на многочисленных контрольно-пропускных пунктах, установленных на извилистых дорогах, ведущих к курорту.

По периметру установлено около 6,5 километров ограждений и 8 километров колючей проволоки.

Для защиты более 50 глав государств, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и вице-президента США Камалу Харрис, было задействовано до 4 000 солдат, сообщила Виола Амхерд, президент Швейцарской конфедерации.

"Событие такого масштаба требует комплексных мер защиты", - заявила Амхерд.

Кроме того, посреди поля была оборудована временная военная вертолетная площадка для взлета и посадки различных делегаций.

Вертолет швейцарских ВВС доставил Владимира Зеленского
Вертолет швейцарских ВВС доставил Владимира ЗеленскогоALESSANDRO DELLA VALLE/' KEYSTONE POOL

Отель "Бюргеншток" уже давно принимает политические встречи на высшем уровне, а его изолированное расположение на вершине горы обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

На этом шикарном курорте проходили мирные переговоры по Судану в 2002 году и Кипру в 2004-м.

Угрозы кибератак и дезинформации

Швейцарские власти говорят, что вокруг над мероприятием нависают не только физические угрозы, но также угрозы кибератак и дезинформации.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что существует "очевидная заинтересованность в нарушении нормального хода конференции".

Первая волна распределенных атак типа "отказ в обслуживании" (DDoS) на правительственные сайты началась в четверг.

DDoS-атаки направлены на перегрузку веб-сайтов большим количеством запросов. Объем данных обычно не может быть обработан одной организацией, что приводит к сбою веб-сайта и компьютерной системы.

По данным Швейцарского национального центра кибербезопасности, в выходные ожидается увеличение числа таких атак.

Как пострадали местные жители?

Более 400 жителям, чьи дома и фермы находятся за пределами контрольно-пропускных пунктов, нужен специальный пропуск, чтобы попасть в зону.

По данным швейцарского новостного сайта Watson, некоторые швейцарцы выразили свое недовольство организацией конференции.

"Никто не спросил нашего мнения", - возмутилась местная жительница.

"Все время этот проклятый шум", - воскликнул другой житель после пролета вертолета.

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