Зеленский считает, что на Саммите мира в Швейцарии вершится история. Без России?

By Euronews

На швейцарском курорте Бюргеншток собрались лидеры десятков стран, чтобы обсудить пути достижения мира в Украине. В российском МИДе им посоветовали прислушаться к "мирным предложениям" Владимира Путина

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Владимир Зеленский в субботу предсказал историческую миссию конференции в Швейцарии, цель которой - наметить первые шаги к миру в Украине, хотя эксперты и критики не ожидают больших прорывов, поскольку в так называемом Саммите мире не участвует Россия.

В кратком заявлении, сделанном журналистам вместе с президентом Швейцарии Виолой Амхерд в самом начале саммита, Зеленский оценил встречу как успешную, сказав: "Нам удалось донести до мира идею о том, что совместными усилиями можно остановить войну и установить справедливый мир".

Я верю, что здесь, на саммите, мы станем свидетелями того, как вершится история Владимир Зеленский президент Украины

Амхерд считает, что Украина и Россия в определенный момент должны будут вести прямые переговоры, и международное сообщество должно подготовить для этого почву. По ее словам, цель конференции - "вдохновить мирный процесс и принять конкретные меры в этом направлении".

"Если мы хотим вдохновить процесс к миру, Россия должна также быть включена в него в определенный момент в будущем. Это понятно всем", – сказала Амхерд, отметив, что международное сообщество может подготовить почву для прямых переговоров между воюющими сторонами.

Кто приехал в Бюргеншток?

Швейцарские власти сообщили, что в саммите на курорте Бюргеншток примут участие более 50 глав государств и правительств. Также ожидается около 100 делегаций, включая европейские организации и Организацию Объединенных Наций.

Кто придет, а кто не придет - в этом заключалась интрига встречи. Критики называют ее бессмысленной без присутствия России, вторгшейся в Украину в феврале 2022 года.

От США в конференции участвует вице-президент Камала Харрис. Турция и Саудовская Аравия прислали на встречу своих министров иностранных дел, а ключевые развивающиеся страны, такие как Бразилия, лишь наблюдатель на мероприятии, Индия и Южная Африка были представлены чиновниками более низкого уровня.

Китай, поддерживающий Россию, присоединился к десяткам стран, представители которых на коференцию не поехали. Пекин заявил, что любой мирный процесс потребует участия и Украины, и России и предложил собственные идеи для достижения мира.

В прошлом месяце Китай и Бразилия согласовали шесть "общих договоренностей" по политическому урегулированию кризиса в Украине, попросив другие страны поддержать их и сыграть свою роль в продвижении мирных переговоров. Шесть пунктов включают в себя соглашение о "поддержке международной мирной конференции, проводимой в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также справедливым обсуждением всех мирных планов".

От Германии на конференцию прилетел канцлер Олаф Шольц Ennio Leanza/Keystone via AP

Повестка дня Саммита мира

На фоне боевых действий и дипломатических стратегий организаторы саммита представили три пункта повестки дня: ядерная безопасность, в том числе на оккупированной Россией Запорожской электростанции; гуманитарная помощь и обмен военнопленными; и глобальная продовольственная безопасность, которая временами нарушалась из-за препятствий в поставках через Черное море.

Этот список, включающий некоторые из наименее спорных вопросов, значительно уступает предложениям и надеждам, изложенным Зеленским в формуле мира из 10 пунктов в конце 2022 года. Этот план предусматривал вывод российских войск с оккупированной украинской территории, прекращение боевых действий и восстановление первоначальных границ Украины с Россией, включая уход России из оккупированного Крыма.

"Мирные инициативы" Путина

Президент России Владимир Путин, между тем, хочет, чтобы любое мирное соглашение было построено на основе проекта соглашения, согласованного на ранних этапах войны, который включал положения о нейтральном статусе Украины и ограничениях для ее вооруженных сил, откладывая при этом переговоры об оккупированных Россией территориях.

В преддверии саммита Путин выступил с новой порцией своих "мирных предложений" по урегулированию конфликта в Украине: признание оккупированных Крыма, так называемых ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в качестве регионов России, вывод оттуда украинских войск, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.

В Киеве эту "инициативу" отвергли.

Представитель российского МИДа Мария Захарова "посоветовала" участникам конференции по Украине в Швейцарии обсудить мирные предложения Путина, если они хотят "спасти мир".