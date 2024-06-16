Двое шведских граждан, освобожденных Ираном, вернулись в Стокгольм

By Euronews

Дипломат Евросоюза Юхан Флодерус и еще один человек, Саид Азизи, были освобождены Тегераном в обмен на гражданина Ирана Хамида Нури, который был осужден в Стокгольме за совершение военных преступлений в связи с его участием в массовых казнях в Исламской Республике в 1988 году.

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Двое шведских граждан, освобожденных в результате обмена заключенными с Ираном, воссоединились со своими семьями в Стокгольме.

Дипломат Евросоюза Юхан Флодерус и еще один человек, Саид Азизи, были освобождены Ираном в обмен на иранского гражданина, осужденного в Стокгольме за совершение военных преступлений в связи с его участием в массовых казнях в Исламской Республике в 1988 году.

Флодеруса и Азизи в аэропорту встречали премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр иностранных дел Тобиас Биллстрем.

Кристерссон написал на сайте X, что эти два человека воссоединились со своими семьями, и закончил свой пост словами "Добро пожаловать домой в Швецию!"

Обмен заключенными произошел в субботу: Швеция освободила Хамида Нури, который был осужден за военные преступления в связи с массовыми казнями в 1988 году.

В 2022 году окружной суд Стокгольма приговорил Нури к пожизненному заключению за его роль в казнях.

Массовые казни 1988 года произошли в конце долгой войны Ирана с Ираком. После того, как тогдашний верховный лидер Ирана Рухолла Хомейни согласился на прекращение огня при посредничестве ООН, члены иранской оппозиционной группировки "Организация моджахедов иранского народа", хорошо вооруженные Саддамом Хусейном, совершили внезапное нападение на иранскую границу.

По оценкам международных правозащитных групп, было казнено до 5 000 человек. Иран никогда полностью не признавал казни, совершенные, по всей видимости, по приказу Хомейни.

Семья Флодеруса, работавшего в Европейской службе внешних связей, сообщила, что он был арестован в апреле 2022 года в аэропорту Тегерана, когда возвращался из отпуска с друзьями.

Саид Азизи и Юхан Флодерус Tom Samuelsson/AP

Его задержание стало еще одним случаем использования Тегераном иностранцев или лиц с двойным гражданством в качестве пешек в переговорах с Западом.

Дело Азизи не было столь громким, как дело Флодеруса. В феврале группа "Активисты по правам человека в Иране" сообщила, что гражданин Ирана и Швеции с двойным гражданством был приговорен Революционным судом Тегерана к пяти годам тюремного заключения по обвинению в "сговоре против национальной безопасности". Группа сообщила, что Азизи болен раком.