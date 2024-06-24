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Первое полноправное участие Швеции в учениях НАТО

Учения НАТО в регионе Балтийского моря
Учения НАТО в регионе Балтийского моря Авторское право Czarek Sokolowski/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
Авторское право Czarek Sokolowski/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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9 тысяч военнослужащих из стран НАТО приняли участие в совместных учениях в Балтийском регионе. Швеция впервые участвовала в качестве полноправного члена альянса.

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Швеция впервые присоединилась в качестве полноправного члена к учениям НАТО BALTOPS в районе Балтийского моря, в которых приняли участие 9 тысяч военнослужащих из 20 стран альянса. В манёврах были задействовано около полсотни кораблей и столько же самолетов и вертолетов.

Учения BALTOPS, которые проходят также на шведском острове Готланд, включают в себя разминирование моря, обнаружение подводных лодок, высадку и отработку медицинского реагирования.

Полковник Дэн Расмуссен, командир шведского Готландского полка:

"Итак, в свое время у нас были партнёры, которые на протяжении многих лет приезжали, например, на учения BALTOPS. У нас здесь были иностранные войска, но мы, будучи членом НАТО, впервые, в данном случае для BALTOPS 2024, пригласили американских солдат, а также польских солдат приехать и тренироваться, упражняться и сотрудничать на Готланде".

Балтийское море - стратегически чувствительный регион, через который проходят основные газопроводы из России в остальную Европу. Цель учений, которые обрели стратегическую значимость после российского вторжения в Украину — повышение оперативной совместимости разных сил НАТО и демонстрация приверженности союзников совместной безопасности.

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