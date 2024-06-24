Орбан проинформировал Мелони о программе председательства Венгрии в ЕС

Премьер-министр Италии встретилась с премьер-министром Венгрии в Риме. Это часть европейского турне Виктора Орбана, в ходе которого он уже побывал в Берлине, а затем отправится в Париж. Турне для Орбана - возможность проинформировать о программе ротационного председательства Венгрии в ЕС.

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ДЖОРДЖА ОРЛАНДИ, EURONEWS:

Премьер-министр Италии встретилась с премьер-министром Венгрии в Риме. Это часть европейского турне Виктора Орбана, в ходе которого он уже побывал в Берлине, а в ближайшие несколько дней отправится в Париж. Турне для Орбана - возможность встретиться с лидерами ряда государств-членов и проинформировать их о программе ротационного председательства Венгрии в ЕС с 1 июля.

Говоря о программе председательства, Джорджа Мелони сказала, что рада, что некоторые из включенных в неё вопросов больше всего волнуют обе страны, а именно: борьба с нелегальной миграцией, укрепление конкурентоспособности Европы и снижение рождаемости. Она также заявила, что есть вопросы, в тмо числе Украина, по которым у двух стран разные взгляды. Время проведения встречи важно, поскольку она состоялась перед саммитом ЕС на этой неделе. Он будет иметь решающее значение относительно распределения высших должностей в ЕС.

Орбан в самом конце встречи поблагодарил Мелони и подчеркнул, что исключает вступление своей партии во фракцию Eвропейских консерваторов и реформистов, ведь Мелони не только премьер-министр Италии, но и лидер этой политической группы. Её партия сохраняет позиции в качестве ведущей политической силы Италии после выборов в Европарламент и, как ожидается, будет стараться повлиять на распределение высших постов в Еврокомиссии.