EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Featured
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
РЕКЛАМА

Орбан проинформировал Мелони о программе председательства Венгрии в ЕС

Виктор Орбан проинформировал Джорджу Мелони о программе председательства Венгрии в ЕС, Рим, 24 июня 2024 г.
Виктор Орбан проинформировал Джорджу Мелони о программе председательства Венгрии в ЕС, Рим, 24 июня 2024 г. Авторское право Roberto Monaldo/LaPresse
Авторское право Roberto Monaldo/LaPresse
By Giorgia OrlandiEuronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Премьер-министр Италии встретилась с премьер-министром Венгрии в Риме. Это часть европейского турне Виктора Орбана, в ходе которого он уже побывал в Берлине, а затем отправится в Париж. Турне для Орбана - возможность проинформировать о программе ротационного председательства Венгрии в ЕС.

РЕКЛАМА

ДЖОРДЖА ОРЛАНДИ, EURONEWS:

Премьер-министр Италии встретилась с премьер-министром Венгрии в Риме. Это часть европейского турне Виктора Орбана, в ходе которого он уже побывал в Берлине, а в ближайшие несколько дней отправится в Париж. Турне для Орбана - возможность встретиться с лидерами ряда государств-членов и проинформировать их о программе ротационного председательства Венгрии в ЕС с 1 июля.

Говоря о программе председательства, Джорджа Мелони сказала, что рада, что некоторые из включенных в неё вопросов больше всего волнуют обе страны, а именно: борьба с нелегальной миграцией, укрепление конкурентоспособности Европы и снижение рождаемости. Она также заявила, что есть вопросы, в тмо числе Украина, по которым у двух стран разные взгляды. Время проведения встречи важно, поскольку она состоялась перед саммитом ЕС на этой неделе. Он будет иметь решающее значение относительно распределения высших должностей в ЕС.

Орбан в самом конце встречи поблагодарил Мелони и подчеркнул, что исключает вступление своей партии во фракцию Eвропейских консерваторов и реформистов, ведь Мелони не только премьер-министр Италии, но и лидер этой политической группы. Её партия сохраняет позиции в качестве ведущей политической силы Италии после выборов в Европарламент и, как ожидается, будет стараться повлиять на распределение высших постов в Еврокомиссии.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Первое полноправное участие Швеции в учениях НАТО

Не менее 20 человек погибли в Дагестане от рук боевиков

Президент Польши обсудил с председателем КНР войну в Украине и двустороннюю торговлю

Еврокомиссия Европейский союз Венгрия Италия Джорджа Мелони Виктор Орбан