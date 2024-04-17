By Euronews и AP

Йохан Флодерус был арестован в аэропорту Тегерана в 2022 году и с момента задержания имел ограниченный контакт со своей семьей и лишь изредка получал консульский доступ

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Комиссар Европейского союза по внутренним делам призвала освободить шведского сотрудника дипломатического корпуса ЕС, который был арестован в Иране два года назад.

Швеция утверждает, что 33-летний Юхан Флодерус, работавший в Службе внешних связей ЕС, был задержан произвольно.

Комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что Флодерус попросился на работу в делегацию ЕС в Афганистане до того, как был задержан в Иране.

"Мы посвящены в дело Йохана. Мы тесно сотрудничаем со шведскими властями. Мы осуждаем тюремное заключение Йохана и требуем его немедленного освобождения. Мы осуждаем условия его содержания и требуем, чтобы с ним обращались в соответствии с его правом", - сказала она на мероприятии в Брюсселе.

Supporters of Johan Floderus at event in Brussels to mark anniversary of his detention Screenshot from AP video

В декабре иранское судебное агентство сообщило, что Флодерус был обвинен в шпионаже в пользу Израиля и "коррупции на земле" - преступлении, за которое в Иране полагается смертная казнь.

Его семья отрицает эти обвинения, а министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем назвал их "абсолютно необоснованными и ложными".

Семья Флодеруса утверждает, что он был арестован в апреле 2022 года в аэропорту Тегерана, когда возвращался с отдыха с друзьями.

В прошлом году они заявили, что в течение первых 10 месяцев содержания под стражей ему было отказано в контактах с ними, а с тех пор ему было предоставлено лишь "очень небольшое количество консульских визитов".

Йохан Флодерус содержится в печально известной тюрьме Эвин в иранской столице.

Отношения между Стокгольмом и Тегераном ухудшились после того, как в июле 2022 года шведский суд приговорил иранского гражданина Хамида Нури к пожизненному заключению "за серьёзные нарушения международного гуманитарного права и убийства".