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"Свободу Йохану Флодерусу!"

Плакат с изображением Йохана Флодеруса на мероприятии в Брюсселе с требованием его освобождения
Плакат с изображением Йохана Флодеруса на мероприятии в Брюсселе с требованием его освобождения Авторское право Screenshot from AP video
Авторское право Screenshot from AP video
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Йохан Флодерус был арестован в аэропорту Тегерана в 2022 году и с момента задержания имел ограниченный контакт со своей семьей и лишь изредка получал консульский доступ

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Комиссар Европейского союза по внутренним делам призвала освободить шведского сотрудника дипломатического корпуса ЕС, который был арестован в Иране два года назад.

Швеция утверждает, что 33-летний Юхан Флодерус, работавший в Службе внешних связей ЕС, был задержан произвольно.

Комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что Флодерус попросился на работу в делегацию ЕС в Афганистане до того, как был задержан в Иране.

"Мы посвящены в дело Йохана. Мы тесно сотрудничаем со шведскими властями. Мы осуждаем тюремное заключение Йохана и требуем его немедленного освобождения. Мы осуждаем условия его содержания и требуем, чтобы с ним обращались в соответствии с его правом", - сказала она на мероприятии в Брюсселе.

Supporters of Johan Floderus at event in Brussels to mark anniversary of his detention
Supporters of Johan Floderus at event in Brussels to mark anniversary of his detentionScreenshot from AP video

В декабре иранское судебное агентство сообщило, что Флодерус был обвинен в шпионаже в пользу Израиля и "коррупции на земле" - преступлении, за которое в Иране полагается смертная казнь.

Его семья отрицает эти обвинения, а министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем назвал их "абсолютно необоснованными и ложными".

Семья Флодеруса утверждает, что он был арестован в апреле 2022 года в аэропорту Тегерана, когда возвращался с отдыха с друзьями.

В прошлом году они заявили, что в течение первых 10 месяцев содержания под стражей ему было отказано в контактах с ними, а с тех пор ему было предоставлено лишь "очень небольшое количество консульских визитов".

Йохан Флодерус содержится в печально известной тюрьме Эвин в иранской столице. 

Отношения между Стокгольмом и Тегераном ухудшились после того, как в июле 2022 года шведский суд приговорил иранского гражданина Хамида Нури к пожизненному заключению "за серьёзные нарушения международного гуманитарного права и убийства".

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