EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

Европа

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Featured

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Срочная новость. Саммит мира: территориальная целостность Украины должна стать основой любого мирного соглашения

Итоговый документ конференции поддержали 80 стран
Итоговый документ конференции поддержали 80 стран Авторское право Pascal Lauener/' KEYSTONE POOL / MICHAEL BUHOLZER
Авторское право Pascal Lauener/' KEYSTONE POOL / MICHAEL BUHOLZER
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Итоговый документ конференции в Швейцарии поддержали 80 стран: "территориальная целостность Украины должна стать основой любого мирного соглашения"

РЕКЛАМА

80 стран в воскресенье на Саммите мира в Швейцарии призвали к тому, чтобы "территориальная целостность" Украины стала основой для любого мирного соглашения по прекращению войны с Россией, хотя некоторые крупные развивающиеся страны к этому призыву не присоединились.

Совместное коммюнике завершило двухдневную конференцию на курорте Бюргеншток, отмеченную отсутствием России. Многие участники надеялись, что она сможет присоединиться к "дорожной карте" мира.

На конференции присутствовало около 100 делегаций, в основном западных стран, а также некоторые крупные развивающиеся государства.

В числе тех, кто не подписал итоговый документ, в котором основное внимание уделялось вопросам ядерной безопасности, продовольственной безопасности и обмена заключенными, нет, в частности, Бразилии, Индии и Саудовской Аравии. Кроме того, его не подписал Ватикан.

Среди поддержавших заявление - Швейцария, Турция, страны Евросоюза и США. 

В коммюнике говорится, что основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине могут и будут служить Устав ООН и "уважение территориальной целостности и суверенитета".

По мнению аналитиков, двухдневная конференция, скорее всего, не окажет конкретного влияния на прекращение войны, поскольку страна, возглавляющая и продолжающая ее, Россия, не была приглашена. Ее ключевой союзник, Китай, который не присутствовал на встрече, и Бразилия, которая присутствовала на ней в качестве наблюдателя, совместно пытаются наметить альтернативные пути к миру.

В итоговом заявлении были отражены три темы - ядерная безопасность, продовольственная безопасность и обмен заключенными. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что они представляют собой "минимальные условия" для переговоров с Россией, намекнув на то, что многие другие области разногласий между Киевом и Москвой будет труднее преодолеть.

Днем ранее премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдельрахман Аль Тани отметил, что его страна провела переговоры с украинской и российской делегациями о воссоединении украинских детей с их семьями, в результате чего к настоящему времени были возвращены 34 ребенка.

Украинское правительство считает, что с территории страны были депортированы или насильственно перемещены 19 546 детей, а российский уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее подтвердила, что по меньшей мере 2 000 детей были изъяты из украинских детских домов.

"Как отец троих детей, я глубоко обеспокоен судьбами тысяч украинских детей, насильственно перевезенных в Россию или на оккупированные Россией территории Украины, - сказал в воскресенье премьер-министр Черногории Милойко Спаич. - Мы все за этим столом должны сделать больше для того, чтобы украинские дети вернулись в Украину".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Ядерная и продовольственная безопасность - на повестке дня мирного саммита по Украине

Зеленский считает, что на Саммите мира в Швейцарии вершится история. Без России?

В Гамбурге мужчина напал на полицейских с топором, его "нейтрализовали"

Швейцария Украина Владимир Зеленский Вторжение России в Украину