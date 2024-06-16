By Euronews

Итоговый документ конференции в Швейцарии поддержали 80 стран: "территориальная целостность Украины должна стать основой любого мирного соглашения"

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80 стран в воскресенье на Саммите мира в Швейцарии призвали к тому, чтобы "территориальная целостность" Украины стала основой для любого мирного соглашения по прекращению войны с Россией, хотя некоторые крупные развивающиеся страны к этому призыву не присоединились.

Совместное коммюнике завершило двухдневную конференцию на курорте Бюргеншток, отмеченную отсутствием России. Многие участники надеялись, что она сможет присоединиться к "дорожной карте" мира.

На конференции присутствовало около 100 делегаций, в основном западных стран, а также некоторые крупные развивающиеся государства.

В числе тех, кто не подписал итоговый документ, в котором основное внимание уделялось вопросам ядерной безопасности, продовольственной безопасности и обмена заключенными, нет, в частности, Бразилии, Индии и Саудовской Аравии. Кроме того, его не подписал Ватикан.

Среди поддержавших заявление - Швейцария, Турция, страны Евросоюза и США.

В коммюнике говорится, что основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине могут и будут служить Устав ООН и "уважение территориальной целостности и суверенитета".

По мнению аналитиков, двухдневная конференция, скорее всего, не окажет конкретного влияния на прекращение войны, поскольку страна, возглавляющая и продолжающая ее, Россия, не была приглашена. Ее ключевой союзник, Китай, который не присутствовал на встрече, и Бразилия, которая присутствовала на ней в качестве наблюдателя, совместно пытаются наметить альтернативные пути к миру.

В итоговом заявлении были отражены три темы - ядерная безопасность, продовольственная безопасность и обмен заключенными. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что они представляют собой "минимальные условия" для переговоров с Россией, намекнув на то, что многие другие области разногласий между Киевом и Москвой будет труднее преодолеть.

Днем ранее премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдельрахман Аль Тани отметил, что его страна провела переговоры с украинской и российской делегациями о воссоединении украинских детей с их семьями, в результате чего к настоящему времени были возвращены 34 ребенка.

Украинское правительство считает, что с территории страны были депортированы или насильственно перемещены 19 546 детей, а российский уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее подтвердила, что по меньшей мере 2 000 детей были изъяты из украинских детских домов.

"Как отец троих детей, я глубоко обеспокоен судьбами тысяч украинских детей, насильственно перевезенных в Россию или на оккупированные Россией территории Украины, - сказал в воскресенье премьер-министр Черногории Милойко Спаич. - Мы все за этим столом должны сделать больше для того, чтобы украинские дети вернулись в Украину".