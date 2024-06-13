Выборы в Болгарии: удастся ли победившей партии сформировать коалицию?

By Euronews

На парламентских выборах в Болгарии победила партия ГЕРБ. Однако ей необходимо найти партнеров для создания правительства. Сделать это будет нелегко. Эксперты не исключают проведения нового досрочного голосования.

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В Болгарии спустя несколько дней после всеобщих выборов, похоже тают надежды на создание устойчивой правящей коалиции. Наибольшее количество голосов (почти 24%) получила правоцентристская партия ГЕРБ. Но ей нужно найти партнеров для формирования правительства. Пока же лидеры основных политических сил хранят молчание.Что касается избирателей, они, судя по всему, настроены пессимистично.

Мариана Влахова, избиратель: "Многие люди потеряли веру в то, что что-то изменится. В какой-то степени я тоже ее потеряла".

Никола Ламбрев, избиратель: "С моей точки зрения, я думаю, ничего не изменится".

Тем временем лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов заявил, что не будет бороться за пост премьер-министра. Он сообщил, что приглашает лидеров шести других парламентских фракций на переговоры 17 июня о формировании правительства.

Прошедшие выборы стали шестыми по счёту за последние три года. Явка избирателей составила всего 30%. Несмотря на апатию электората, эксперты не исключают проведения нового досрочного голосования.

Добромир Живков, социолог:

"Надо сказать, что избиратели уже устали от того, что их зовут на выборы. Естественно, результат уже налицо. Рекордно низкая явка, а партии, которые окажутся в следующем парламенте, выдвигают серьезные требования против власть имущих. Это и выйдет на первый план".

Сюрпризом стало вхождение в парламент новой ультраправой партии "Величие". В целом, отмечают аналитики, результаты выборов демонстрируют отсутствие политического единства в одной из самых бедных стран ЕС.

Розен Стоянов, аналитик:

"Ясно одно: мы становимся свидетелями чего-то похожего на "брексит". Микротаргетинг, согласно которому важны не все, а конкретные люди. Люди, на которых можно повлиять. Все инвестиции направлены на конкретных людей. Мы видим результат голосования за рубежом".

В минувшее воскресенье граждане Болгарии также участвовалив европейских выборах. Отведенные стране 17 мест в Европарламенте разделили между собой шесть партий.