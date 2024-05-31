Девушки — налево, юноши — направо: молодые испанцы голосуют по гендерному признаку

By Jaime Velázquez

Политические разногласия среди молодёжи перестали быть только идеологическими: молодые люди выбирают партии, руководствуясь своими гендерными представлениями

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Перед выборами в Европарламент разногласия среди молодых испанцев ощутимы, и этот раскол не только идеологический: он всё больше приобретает гендерный характер.

Юноши и девушки в Испании смотрят на мир совершенно разными взглядами, и эти различия определяют их выбор у избирательной урны.

Девушки — налево

Вера Вильявисенсио, Эдурне Прадо и Хайби Эдит Ривас — молодые активистки феминистской ассоциации «Хлеб и розы», провозглашающей социалистические и феминистские цели. Это отражает тенденцию: по данным испанского Национального центра социологических исследований, 40% женщин в возрасте до 24 лет причисляют себя к левым или крайне левым.

«Мы вышли из борьбы, в которой молодёжь была на переднем крае, — объясняет 23-летняя Вера Вильявисенсио. — Например, в борьбе против климатического кризиса именно мы заявляли, что у нас нет „планеты Б“. Многие из нас стали выражать свои политические взгляды в рамках феминизма».

Всё больше молодых испанок склоняются влево Euronews / Jaime Velazquez

19-летняя Хайби Ривас считает, что склоняться к левым взглядам молодых женщин заставляет рост крайне правых настроений:

«Ультраправые всё больше проникают в определенные слои общества, продвигая крайне реакционный дискурс, который ставит под сомнение права женщин, мигрантов, ЛГБТ и других».

Юноши — направо

Хотя мужчины в целом ближе к политическому центру, чем женщины, 30 % молодых людей в Испании ассоциируют себя с правыми и крайне правыми партиями.

Диего Яньес, председатель консервативной студенческой ассоциации «Свобода без гнева», считает, что правые лучше представляют традиционно мужские ценности семьи и патриотизма, и полагает, что левая гендерная политика направлена не на достижение равенства, а на краткосрочные электоральные успехи:

«Радикальный феминизм — это гораздо больше, чем отстаивание прав женщин. Это демонизация мужчин и отношение к ним как к преступникам. Именно это заставило многих молодых людей пересмотреть свои взгляды и выбрать более консервативную позицию».

Этот гендерный политический разрыв характерен не только для Испании. Опрос в США показывает, что за последние три года идеологическая дистанция между молодыми избирателями мужского и женского пола увеличилась на 10 процентных пунктов. По данным аналогичного опроса, проведенного в Великобритании, эта дистанция составляет 25 пунктов.

Альфредо Рамос, специалист по изучению маскулинности, говорит, что в политической жизни гендерные различия теперь важнее различий по доходам и по возрасту:

«Мы оказались свидетелями политической битвы, в которой гендер стал движущим фактором элементом конфликтов, которые раньше можно было разрешить с помощью других переменных», — говорит он.

По мере того как левые всё чаще используют лозунги феминизма, ультраправые партии всё чаще обращаются к молодым мужчинам, которые чувствуют, что их идентичность оказалась под угрозой.

«По сравнению с социальными сетями, где масса примеров консервативного подхода к мужественности, остаётся очень мало вариантов альтернативных типов маскулинности, которые позволили бы молодым мужчинам почувствовать себя признанными, — объясняет Рамос. — И левые не обращают внимания».

Левые сосредоточили феминистские дебаты вокруг вопроса о мужских привилегиях. По мнению Рамоса, это может быть одной из причин того, что прогрессивные партии теряют часть мужских голосов.

Диего Яньес уверен, что правые лучше отражают мужские ценности Euronews / Jaime Velázquez

«Разговор о привилегиях — это „уравниловка“, как будто у всех мужчин одни и те же привилегии и будто они пользуются ими совершенно одинаково. Это мешает мужчинам, которые могут испытывать недостатки в других аспектах жизни, идентифицировать себя с дискурсом гендерного равенства», — объясняет Рамос.

Эта гендерная борьба среди молодёжи может иметь серьёзные последствия для политики Европейского союза. Растущая поляризация отдаляет возможность будущего, которое, в рамках европейской идеи, должно быть общим для мужчин и женщин.

Эдурне, Вера и Хайби чётко определились с тем, какой голос они отдадут 9 июня. Хайби пойдет по спискам небольшой крайне левой партии — Революционного движения трудящихся (Corriente Revolucionaria de los Trabajadores).

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Её друзья также пойдут по левым спискам:

«Капитализм пользуется патриархальными предрассудками, чтобы недооценивать женщин и „феминизированные“ профессии, например, связанные с уходом за людьми. Мы это прекрасно понимаем, и именно поэтому мы так сильно придерживаемся левых взглядов», — утверждает Эдурне, дипломированная медсестра.

«Сейчас нам в ЕС нужно требовать право на добровольный, легальный, бесплатный аборт, поскольку оно признано не во всех странах и не везде эффективно реализуется», — добавляет Вера.

В отличие от них, молодые люди, такие как Диего, будут голосовать за консерваторов, чтобы противодействовать распространению левых взглядов:

«Нам нужна политика, направленная на реальное равенство между мужчинами и женщинами, а не радикальный феминизм, который хочет, чтобы мы только боролись друг с другом и были разделены», — говорит Диего Яньес.