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Девушки — налево, юноши — направо: молодые испанцы голосуют по гендерному признаку

Политические взгляды молодых людей в Испании становятся все более гендерными.
Политические взгляды молодых людей в Испании становятся все более гендерными. Авторское право Arturo Rodriguez/AP2011
Авторское право Arturo Rodriguez/AP2011
By Jaime Velázquez
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Политические разногласия среди молодёжи перестали быть только идеологическими: молодые люди выбирают партии, руководствуясь своими гендерными представлениями

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Перед выборами в Европарламент разногласия среди молодых испанцев ощутимы, и этот раскол не только идеологический: он всё больше приобретает гендерный характер.

Юноши и девушки в Испании смотрят на мир совершенно разными взглядами, и эти различия определяют их выбор у избирательной урны.

Девушки — налево

Вера Вильявисенсио, Эдурне Прадо и Хайби Эдит Ривас — молодые активистки феминистской ассоциации «Хлеб и розы», провозглашающей социалистические и феминистские цели. Это отражает тенденцию: по данным испанского Национального центра социологических исследований, 40% женщин в возрасте до 24 лет причисляют себя к левым или крайне левым.

«Мы вышли из борьбы, в которой молодёжь была на переднем крае, — объясняет 23-летняя Вера Вильявисенсио. — Например, в борьбе против климатического кризиса именно мы заявляли, что у нас нет „планеты Б“. Многие из нас стали выражать свои политические взгляды в рамках феминизма».

Всё больше молодых испанок склоняются влево
Всё больше молодых испанок склоняются влевоEuronews / Jaime Velazquez

19-летняя Хайби Ривас считает, что склоняться к левым взглядам молодых женщин заставляет рост крайне правых настроений:

«Ультраправые всё больше проникают в определенные слои общества, продвигая крайне реакционный дискурс, который ставит под сомнение права женщин, мигрантов, ЛГБТ и других».

Юноши — направо

Хотя мужчины в целом ближе к политическому центру, чем женщины, 30 % молодых людей в Испании ассоциируют себя с правыми и крайне правыми партиями.

Диего Яньес, председатель консервативной студенческой ассоциации «Свобода без гнева», считает, что правые лучше представляют традиционно мужские ценности семьи и патриотизма, и полагает, что левая гендерная политика направлена не на достижение равенства, а на краткосрочные электоральные успехи:

«Радикальный феминизм — это гораздо больше, чем отстаивание прав женщин. Это демонизация мужчин и отношение к ним как к преступникам. Именно это заставило многих молодых людей пересмотреть свои взгляды и выбрать более консервативную позицию».

Этот гендерный политический разрыв характерен не только для Испании. Опрос в США показывает, что за последние три года идеологическая дистанция между молодыми избирателями мужского и женского пола увеличилась на 10 процентных пунктов. По данным аналогичного опроса, проведенного в Великобритании, эта дистанция составляет 25 пунктов.

Альфредо Рамос, специалист по изучению маскулинности, говорит, что в политической жизни гендерные различия теперь важнее различий по доходам и по возрасту:

«Мы оказались свидетелями политической битвы, в которой гендер стал движущим фактором элементом конфликтов, которые раньше можно было разрешить с помощью других переменных», — говорит он.

По мере того как левые всё чаще используют лозунги феминизма, ультраправые партии всё чаще обращаются к молодым мужчинам, которые чувствуют, что их идентичность оказалась под угрозой.

«По сравнению с социальными сетями, где масса примеров консервативного подхода к мужественности, остаётся очень мало вариантов альтернативных типов маскулинности, которые позволили бы молодым мужчинам почувствовать себя признанными, — объясняет Рамос. — И левые не обращают внимания».

Левые сосредоточили феминистские дебаты вокруг вопроса о мужских привилегиях. По мнению Рамоса, это может быть одной из причин того, что прогрессивные партии теряют часть мужских голосов.

Диего Яньес уверен, что правые лучше отражают мужские ценности
Диего Яньес уверен, что правые лучше отражают мужские ценностиEuronews / Jaime Velázquez

«Разговор о привилегиях — это „уравниловка“, как будто у всех мужчин одни и те же привилегии и будто они пользуются ими совершенно одинаково. Это мешает мужчинам, которые могут испытывать недостатки в других аспектах жизни, идентифицировать себя с дискурсом гендерного равенства», — объясняет Рамос.

Эта гендерная борьба среди молодёжи может иметь серьёзные последствия для политики Европейского союза. Растущая поляризация отдаляет возможность будущего, которое, в рамках европейской идеи, должно быть общим для мужчин и женщин.

Эдурне, Вера и Хайби чётко определились с тем, какой голос они отдадут 9 июня. Хайби пойдет по спискам небольшой крайне левой партии — Революционного движения трудящихся (Corriente Revolucionaria de los Trabajadores).

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Её друзья также пойдут по левым спискам:

«Капитализм пользуется патриархальными предрассудками, чтобы недооценивать женщин и „феминизированные“ профессии, например, связанные с уходом за людьми. Мы это прекрасно понимаем, и именно поэтому мы так сильно придерживаемся левых взглядов», — утверждает Эдурне, дипломированная медсестра.

«Сейчас нам в ЕС нужно требовать право на добровольный, легальный, бесплатный аборт, поскольку оно признано не во всех странах и не везде эффективно реализуется», — добавляет Вера.

В отличие от них, молодые люди, такие как Диего, будут голосовать за консерваторов, чтобы противодействовать распространению левых взглядов:

«Нам нужна политика, направленная на реальное равенство между мужчинами и женщинами, а не радикальный феминизм, который хочет, чтобы мы только боролись друг с другом и были разделены», — говорит Диего Яньес.

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