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Парламент Испании одобрил амнистию для каталонских сепаратистов

Бывший лидер Каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон
Бывший лидер Каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон Авторское право Gloria Calvi/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
Авторское право Gloria Calvi/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Законопроект позволит Карлесу Пучдемону вернуться в Испанию

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Парламент Испании окончательно одобрил законопроект об амнистии для каталонских сепаратистов, участвовавших в попытке провозглашения независимости своего региона в 2017 году.

За одобрение высказались 177 депутатов, против — 172. Уже в пятницу проект может стать законом, после официальной публикации.

Предполагается, что среди прочего, он позволит вернуться в страну бывшему лидеру каталонских сепаратистов Карлесу Пучдемону, а нынешнему премьер-министру Испании Педро Санчесу документ поможет остаться у власти: амнистия была одним из условий формирования правящей коалиции.

Представители каталонских партий назвали проект не «амнистией», а «демократическим примирением».

Мириам Ногуэрас, представитель партии Junts:

«Сегодня мы не прощаем, сегодня мы побеждаем. Выиграна битва в конфликте, который веками разделял две нации — каталонскую и испанскую. Этот закон — не прощение и не помилование, это победа демократии».

В то же время оппозиционные партии выступают резко против амнистии; испанская Народная партия и движение VOX организуют массовые протесты по всей стране.

Эксперты Европейской комиссии также заявили, что внимательно изучат закон. Ещё в прошлом году в Брюсселе высказывали «серьёзную обеспокоенность» содержанием документа.

Референдум о независимости Каталонии 1 октября 2017 года был объявлен незаконным, голосование обернулось массовыми беспорядками.

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