Тысячи испанцев собрались в воскресенье на площади Независимости в Мадриде в связи с началом предвыборной кампании Народной партии. 30-градусная жара не помешала сторонникам консерваторов выразить несогласие с политикой премьера-социалиста Педро Санчеса и законом об амнистии сепаратистов.

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Тысячи испанцев собрались в воскресенье на площади Независимости в Мадриде в связи с началом предвыборной кампании Народной партии. 30-градусная жара не помешала сторонникам консерваторов выразить несогласие с политикой премьера-социалиста Педро Санчеса и законом об амнистии, который должен быть окончательно одобрен Конгрессом в четверг.

Мы пришли, чтобы потребовать равенства всех испанцев, верховенства Конституции! сторонница Народной партии Испании

Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо воспользовался этой возможностью, чтобы призвать к досрочным всеобщим выборам.

Поскольку нынешнее правительство ведёт страну в тупик, поскольку этот законодательный орган потерян, его дальнейшее существование - бессмысленно Альберто Нуньес Фейхоо лидер Народной партии Испании

Лидер консерваторов призвал сограждан выразить своё неприятие правительства Педро Санчеса в ходе голосования, с помощью бюллетеня сказать "нет" авторитарному, по его мнению, подходу премьер-министра Испании.

Они хотят, чтобы мы были слугами. Но премьер-министр не хозяин страны, он - государственный служащий Альберто Нуньес Фейхоо лидер Народной партии Испании

Фейхоо представил грядущие европейские выборы как референдум против Санчеса. Он призвал сограждан сделать всё, чтобы их голос был услышан в Европе.

"Альберто Нуньес Фейхоо, лидер Народной партии, выводит своих сторонников на улицы. Он выступает против политики Педро Санчеса, особенно после недавних выборов в Каталонии, которые премьер-министр считает подтверждением своей стратегии в отношении сепаратизма. Народная же партия надеется, что в ходе выборов в Еврорпарламент испанцы ясно дадут понять, что в стране произошли перемены", - передаёт из Мадрида корреспондент Euronews Хайме Веласкес.