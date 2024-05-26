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Народная партия собрала многотысячный митинг, дав старт европейской кампании

Кадр из видео Euronews
Кадр из видео Euronews Авторское право Palomeque
Авторское право Palomeque
By Jaime VelazquezEuronews
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Тысячи испанцев собрались в воскресенье на площади Независимости в Мадриде в связи с началом предвыборной кампании Народной партии. 30-градусная жара не помешала сторонникам консерваторов выразить несогласие с политикой премьера-социалиста Педро Санчеса и законом об амнистии сепаратистов.

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Тысячи испанцев собрались в воскресенье на площади Независимости в Мадриде в связи с началом предвыборной кампании Народной партии. 30-градусная жара не помешала сторонникам консерваторов выразить несогласие с политикой премьера-социалиста Педро Санчеса и законом об амнистии, который должен быть окончательно одобрен Конгрессом в четверг.

Мы пришли, чтобы потребовать равенства всех испанцев, верховенства Конституции!
сторонница Народной партии Испании

Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо воспользовался этой возможностью, чтобы призвать к досрочным всеобщим выборам.

Поскольку нынешнее правительство ведёт страну в тупик, поскольку этот законодательный орган потерян, его дальнейшее существование - бессмысленно
Альберто Нуньес Фейхоо
лидер Народной партии Испании

Лидер консерваторов призвал сограждан выразить своё неприятие правительства Педро Санчеса в ходе голосования, с помощью бюллетеня сказать "нет" авторитарному, по его мнению, подходу премьер-министра Испании.

Они хотят, чтобы мы были слугами. Но премьер-министр не хозяин страны, он - государственный служащий
Альберто Нуньес Фейхоо
лидер Народной партии Испании

Фейхоо представил грядущие европейские выборы как референдум против Санчеса. Он призвал сограждан сделать всё, чтобы их голос был услышан в Европе.

"Альберто Нуньес Фейхоо, лидер Народной партии, выводит своих сторонников на улицы. Он выступает против политики Педро Санчеса, особенно после недавних выборов в Каталонии, которые премьер-министр считает подтверждением своей стратегии в отношении сепаратизма. Народная же партия надеется, что в ходе выборов в Еврорпарламент испанцы ясно дадут понять, что в стране произошли перемены", - передаёт из Мадрида корреспондент Euronews Хайме Веласкес.

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