20 лет назад: крупнейшее расширение ЕС

Новые члены - новые политические проблемы. Евросоюз отмечает двадцатилетнюю годовщину крупнейшего расширения, когда в него вступили сразу 10 стран, в том числе - бывшие участники Восточного блока.

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Двадцать лет назад произошло крупнейшее в истории Евросоюза разовое расширение. На церемонии в Страсбурге 1 мая 2004 года главы парламентов присоединяющихся стран вручили государственные флаги тогдашнему председателю Европарламента Пэту Коксу.

Европейская семья, состоявшая из 15 государств, пополнилась десятью новыми членами: это три страны Балтии (Латвия, Литва и Эстония), пять стран Центральной Европы (Чешская Республика, Польша, Венгрия, Словакия и Словения) и два островных государства (Мальта и Кипр).

Экономике и социальной сфере укрупнение ЕС пошло на пользу. Но в сфере политики появились дополнительные сложности.

Майкл Эмерсон, младший научный сотрудник, CEPS:

"Экономика развивалась очень хорошо. Все вступившие тогда государства росли быстрее, чем те, которые на тот момент уже были членами сообщества. Была финансовая стабильность. Что касается населения, то миграционные потоки в страны и из них циркулировали очень свободно и упорядоченно. (...) Если говорить о политике, то тут на дороге появились ухабы - это Польша, Венгрия и, возможно, Словакия".

С вступлением новых 10 государств численность населения ЕС выросла на 20%, почти на столько же - его территория. Совокупный валовой внутренний продукт также увеличился, правда, лишь на 9%. А ВВП на душу населения - наоборот, снизился.

Спустя годы, под угрозой оказались общеевропейские ценности. Брюссель запустил дисциплинарную процедуру в соответствии со статьёй 7 Договора ЕС в отношении Польши и Венгрии из-за систематических нарушений фундаментальных принципов сообщества. Против последней был применен механизм верховенства права, предусматривающий прекращение выплат из общих фондов.

Венгерского премьера Виктора Орбана обвиняют в ослаблении независимости судебной власти, ограничениях свободы слова и СМИ, злоупотреблении чрезвычайными полномочиями, принятии законодательства против ЛГБТ и препятствовании осуществлению права убежища.

Мнения самих венгров по поводу членства в Евросоюзе разнятся.

"Я хочу, чтобы Венгрия относилась к Европе, а не Балканам или России, как говорит Орбан. Сегодня Орбан делает всё, чтобы сблизить страну с Россией и Китаем", - сказал Euronews прохожий.

"Я не поддерживаю то, что ЕС выступает против мира. Я - на стороне мира", - говорит ещё один мужчина.

Наступает новый этап: ЕС опять готовится к расширению. Своей очереди ожидают 9 стран, подавших заявки на вступление. Это Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Албания, Турция, Украина, Грузия и Молдова.

Аналитики говорят: разногласий и нарушений в будущем не избежать, ведь не все кандидаты разделяют общепринятые ценности и интересы. И Евросоюзу нужно быть готовым к этому.

Майкл Эмерсон, младший научный сотрудник, CEPS:

"На Балканах это может регулироваться по тому же принципу - с запуском защитных механизмов, я бы сказал, в политическом поле. Конечно, Украина - это уникальный случай, особой важности. И мы не знаем, чем закончится война".

Ведя войну в Украине, Россия пытается усилить своё влияние на Балканах. Это, по мнению аналитиков, может стать угрозой для единства Евросоюза в будущем.