Германия нашла миллиард евро на ПВО для Украины

By Euronews

"Путин в своем имперском безумии хотел захватить Украину, но вместо этого он прочно спаял ее с Европой" — заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

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Министр иностранных дел Германии Анналена находится в Киеве с седьмым с начала полномасштабного вторжения России визитом.

О прибытии министра заранее не сообщалось из соображений безопасности.

Бербок планировала посетить Харьков во вторник, но поездку пришлось отменить по соображениям безопасности, сообщает немецкое информационное агентство dpa. С тех пор, как 10 мая Россия начала там наступательные действия, из приграничных районов Харькова были эвакуированы почти 11 тысяч человек.

На фоне визита Бербок МИД ФРГ сообщили, что благодаря немецкой инициативе, направленной на усиление противовоздушной обороны Украины, удалось собрать почти миллиард евро.

"Цель поездки министра иностранных дел — заверить, что даже несмотря на обострение ситуации в зоне боевых действий, Германия и Европа и в дальнейшем будут твердо стоять на стороне Украины и не прекратят ее поддержку", — говорится в заявлении.

В ведомстве также сообщили, что глобальная инициатива Германии по усилению противовоздушной обороны, которую министр иностранных дел недавно запустила вместе с министром обороны Писториусом, собрала уже почти миллиард евро.

"Путин в своем имперском безумии хотел захватить Украину, но вместо этого он прочно спаял ее с Европой. Наша судьба как европейцев никогда еще не была так тесно связана с судьбой Украины. Украина с большой решимостью защищает свою свободу и тем самым борется за свободу всех нас. Вступление Украины в ЕС является необходимым геополитическим последствием агрессивной войны России, которая нарушает международное право. Украина добилась впечатляющего прогресса и находится на пути реформ, несмотря на деструктивность России. Сейчас важно не ослаблять наши усилия — в судебной реформе, борьбе с коррупцией и свободе СМИ", — заявила Анналена Бербок в опубликованном сообщении на сайте МИД ФРГ.

Зеленский: каждое решение партнеров о военной помощи опаздывает на год

В эксклюзивном интервью информационному агентству Reuters президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы если бы Украина получила системы Patriot раньше, то могла бы предотвратить атаки РФ на объекты энергетики и инфраструктуры.

По словам Зеленского, решения принимаются долго. "Каждое решение, к которому сначала мы, а потом совместно с партнерами, приходим, опаздывает примерно на год", — заявил президент Украины.

Зеленский сообщил, что российские силы используют 300 самолетов на территории Украины. Он призвал соседние страны НАТО сбивать ракеты, направленные против Украины. "Когда летят ракеты, поднимаются польские самолеты, но они не сбивают российские ракеты. Могут ли они это делать? Я уверен, что да. Считается ли это атакой стран НАТО, вовлечением в войну? Нет", — сказал Зеленский.

Украинский лидер также сообщил, что Киев ведет переговоры с международными партнерами об использовании их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и далее внутри российской территории. "Пока ничего положительного нет", — сказал он.