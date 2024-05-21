Израильские власти изъяли оборудование журналистов АР

By Euronews и AP

Израильские власти конфисковали оборудование AP и отключили прямую трансляцию северной части сектора Газа, обвинив новостное агентство в нарушении нового закона о СМИ, поскольку она предоставляла изображения "Аль-Джазире".

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Во вторник на юге Израиля израильские власти изъяли камеру и вещательное оборудование, принадлежащее агентству Ассошиэйтед Пресс.

Чиновники обвинили новостную организацию в нарушении нового запрета, введенного в стране в отношении "Аль-Джазиры".

Катарский спутниковый канал входит в число тысяч клиентов, получающих прямые видеотрансляции от AP и других новостных организаций. AP осудило этот шаг.

"Ассошиэйтед Пресс самым решительным образом осуждает действия израильского правительства по закрытию нашей давней прямой трансляции с видом на Газу и конфискации оборудования AP", - заявила Лорен Истон, вице-президент по корпоративным коммуникациям AP.

"Отключение не было основано на содержании передачи, а скорее на злоупотреблении израильским правительством новым законом об иностранных вещателях. Мы призываем израильские власти вернуть наше оборудование и немедленно возобновить прямую трансляцию, чтобы мы могли продолжать предоставлять эту важную визуальную журналистику тысячам СМИ по всему миру", - добавила она.

Сотрудники Министерства связи прибыли в офис AP в Сдероте на юге Израиля во вторник днем и изъяли оборудование. Они вручили AP бумагу, подписанную министром связи Шломо Кархи, в которой утверждается, что AP нарушает новый закон об иностранных вещателях.

Этот шаг вызвал критику как в самом Израиле, так и за его пределами.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид написал в соцсети X, что израильское правительство "сошло с ума".

"Это не Al Jazeera, это американское СМИ, получившее 53 Пулитцеровские премии", - написал он.

В Белом доме призвали Израиль возобновить трансляцию AP из Газы.

р сказала журналистам, что решение Израиля вызывает беспокойство.

"Мы изучаем сообщения об изъятии оборудования AP в Израиле и твердо убеждены в том, что журналисты имеют право выполнять свою работу", - сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.