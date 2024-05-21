Социалисты готовят сербский вариант закона об иноагентах

By Euronews

Сербские НПО и независимые СМИ обеспокоены инициативой депутатов "Движения социалистов".

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Левая партия Сербии "Движение социалистов" объявила, что ведет работу над законопроектом, направленным на ограничение деятельности иностранных НПО в стране.

"Предательство собственной страны и народа больше не может быть высокодоходным занятием", - считает депутат от "Движения социалистов" Боян Торбица.

Документ очень похож на вызвавший много споров закон об иностранном влиянии, который, как ожидается, вскоре будет введен в действие в Грузии.

Второго июня сербские избиратели придут к урнам для голосования и примут участие в повторных выборах. Предлагаемый законопроект о борьбе с иностранными НКО может принести больше голосов сербскому социалистическому движению.

"Я действительно считаю, что это угроза для Республики Сербия, если есть НПО, которые получают средства из-за рубежа и работают здесь, пропагандируя Косово как независимое государство, пропагандируя геноцид в Сребренице и уничтожение Республики Сербской", - говорит парламентский лидер "Движения социалистов" Джордже Комленски.

НПО, такие как Молодежная инициатива по правам человека, обеспокоены тем, как законопроект может повлияет на их работу и будущее сербского общества.

"Я рассматриваю эти заявления как средство запугивания гражданского общества и независимых СМИ. То есть тех СМИ, которые критически оценивают работу правительства, и, с другой стороны, организаций, которые пытаются каким-то образом реформировать общество, то есть предлагают определенную политику. В этих заявлениях мы фактически видим некий желаемый запрет на отстаивание определенных демократических принципов", - убежден Марко Милосавлевич из НПО "Молодежная инициатива по правам человека".

В феврале Европарламент принял резолюцию, в которой отметил, что прошедшие в конце 2023 года в Сербии выборы оказались "ниже ожидаемых стандартов для страны-кандидата на вступление в ЕС", и призвал к независимому расследованию нарушений, допущенных в ходе голосования.