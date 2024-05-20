"Техническая неисправность" стала причиной крушения вертолёта в Иране, на борту которого находились президент, глава МИДа и другие официальные лица, сообщило информагентство IRNA. Как отмечают эксперты, рухнувшему американскому вертолёту Bell 212 было 40 лет. Его закупили ещё при шахе.

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"Техническая неисправность" стала причиной крушения вертолёта в Иране, на борту которого находились президент Ибраим Раиси, министр иностранных дел и другие официальные лица, сообщила в понедельник вечером государственное информагентство IRNA.

Как отмечают эксперты, рухнувший американский вертолёт Bell 212 - переоборудованная небоевая версия UH-1N Twin Huey, который до сих пор широко используется. Ему более 40 лет. При надлежащей эксплуатации эта машина неоднократно демонстрировала свою долговечность, но в данном случае нельзя исключать тот факт, что режим Тегерана десятилетиями находился под западными санкциями и надлежащее техническое обслуживание вертолёта сложно было гарантировать.

После крушения специалисты отметили, что модель Bell 212 разрабатывалась для полётов в условиях визуального наблюдения. Это означает, что пилот должен полагаться исключительно на свою способность наблюдать за местностью из кабины. Сильный туман и надвигающаяся гроза в воскресенье, вероятно, помешали этому и могли способствовать крушению вертолёта на северо-западе Ирана, в 20 километрах от границы страны с Азербайджаном.

Иранские официальные лица заявили, что два других вертолета из президентского конвоя, благополучно приземлились. Ввиду отсутствия информации пока не ясно, пострадали ли они от тяжелых условий полета и насколько сильно.

Вертолёты были куплены во времена шаха

Вертолёт Bell 212, который эксплуатировало Общество Красного Полумесяца Исламской Республики (если верить местным СМИ), эксплуатировался Обществом Красного Полумесяца Ирана. Скорее всего, он был приобретён ещё до Исламской революции 1979 года.

Шах Мохаммед Реза Пехлеви был известен своей любовью к полётам. Сам квалифицированный пилот, Пехлеви часто носил форму маршала Императорских военно-воздушных сил Ирана (ИВСИ), созданных его отцом в 1920 году, и вкладывал в них больше средств, чем в любой другой род войск, рассказывают эксперты.

Тегеран в ту эпоху закупил целую серию машин с целью создать первоклассный парк ВВС. Так, Иран стал единственной, кроме США, страной, эксплуатирующей F-14 Tomcat. Были там и вертолёеты AH-1 Super Cobra и Chinook.

Shah Mohammad Reza Pahlavi sits on the Peacock Throne in Tehran, October 1964 AP Photo

Однако в результате эмбарго на поставки оружия, введённого США в отношении правительства Исламской Республики, и ребрендинга ВВС Исламской Республики, авиапарк западного производства вскоре пришёл в упадок.

Тегеран, однако, продолжал эксплуатировать ограниченное количество вертолётов и самолетов, разбирая для их нужд другие машины авиапарка и прибегая к реинжинирингу столь необходимых деталей.

Эта практика дополнялась закупкой оружия и оборудования в Советском Союзе и Китае. Тем не менее, проблемы со стареющим флотом в полной мере проявились во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов, когда Тегеран понёс значительные потери как в технике, так и в живой силе.

Некоторые из закупленных шахом машин сохранились до наших дней. По оценке Flight Global, сделанной в 2024 году, в стране все еще эксплуатируются как минимум два Bell 212.

Кто еще эксплуатирует Bell 212?

На представленный в 1968 году Bell 212 и его несколько вариантов сделали ставку многие военные и гражданские операторы по всему миру.

Его военная версия UH-1N Twin Huey использовался США в глобальных конфликтах, включая войну во Вьетнаме и вторжение в Ирак в 2003 году. Он до сих пор используется ВВС США, а также Италией, Испанией, Аргентиной, Саудовской Аравией.

В 2024 году Bell 212 входят в авиапарк полиции Словении, Хорватии, Сербии, Северной Македонии и других стран, а также береговой охраны Канады и Японии.

В зависимости от конфигурации, он может перевозить одного пилота (или двух, если оснащен модернизированными приборами) и до 14 пассажиров.

Единственная известная авария Bell 212 произошла в Северном море в сентябре 1986 года, когда управляемый шотландцами вертолет скорой медицинской помощи, разбился во время спасательной операции. Тогда погибли все шесть человек, находившихся на борту. Считается, что причиной крушения стал сильный дождь и плохая видимость.