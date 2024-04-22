Проблемы доступа к инструментам агитации, свободы СМИ, независимости судов... ЕС озабочен проблемой этичности избирательной кампании на Европейских выборах в Венгрии.

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Предвыборная кампания на Европейских выборах в Венгрии официально началась. Чтобы принять участие в них, местные партии ведут сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Венгерское правительство во главе с премьером Виктором Орбаном и его партией "Фидес" объявило 9 июня единым днём голосования. Тогда пройдут и выборы в Европарламент, и муниципальные выборы (в последний раз - в 2019 году - они проходили в мае и октябре соответственно). Своё решение власти обосновали желанием сэкономить бюджетные средства.

Возможностей для манёвров у оппозиции крайне мало, считают некоторые аналитики.

Золтан Тот, политический аналитик:

"Большая часть инструментов агитации принадлежит компаниям, которых относят к бизнес-кругам партии "Фидес". СМИ и рекламные щиты в основном также принадлежат этим кругам, и у оппозиции и в любом случае мало вариантов. Однако электронные СМИ, которые работают в соцсетях, в принципе свободны. Правда, правительство вкладывает в них государственные деньги - деньги налогоплательщиков, направленные частному сектору посредством частной рекламы".

Соответствие предвыборной кампании демократическим стандартам ЕС гарантируется отнюдь не во всех государствах-членах. Брюссель решил своими силами бороться за этичность выборов.

Золтан Тот:

"К выборам в Европарламент различные партии из 12 стран сформировали альянс и подписали кодекс этики. Из Венгрии его никто не подписал, это не очень хорошая новость. Другое дело, что Верховный суд Венгрии был сосредоточен на рассмотрении всех дел, связанных с выборами. Это проблема, потому что в последние четыре года, когда Национальная избирательная комиссия случайно, в одном-двух кейсах выносила справедливое решение, то Суд отменял его. Поэтому я не жду никаких подвижек в восстановлении верховенства права в Венгрии".

По словам нашего собеседника, предвыборная кампания перемещается в онлайн-пространство, поскольку всё больше представителей старшего поколения под влиянием младшего (детей и внуков) становятся активными пользователями интернета.