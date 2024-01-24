Разочарование по поводу застопорившегося процесса евроинтеграции создаёт для России возможность посеять раздор в западнобалканских странах. Для этого у неё есть целый "арсенал средств" распространения дезинформации, предупредил глава МИД Северной Македонии.

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Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил в интервью Euronews во вторник вечером, что Россия целенаправленно проводит кампанию по дезинформации с использованием интернет-троллинга и распространяя фейковые новости. Цель: "разрушить социальную структуру общества" в стране и на Западных Балканах в целом, затормозить вступление в ЕС.

"Это очевидно: Россия запустила кампанию по дезинформации, чтобы помешать Северной Македонии достичь своих стратегических целей - членства в НАТО и ЕС", - сказал Османи.

"Разочарование, которое накапливается на пути (к вступлению в сообщество), используется злонамеренными силами, которые пытаются направить эту энергию разочарования на свою ветряную мельницу", - добавил он.

Северная Македония стала официальным кандидатом на вступление в Европейский союз почти два десятилетия назад вместе с Хорватией и Словенией, которые сегодня являются полноправными членами блока.

Процесс её евроинтеграции застопорился из-за споров с Грецией по поводу названия страны и с Болгарией - о закреплении прав меньшинствв конституции.

Западные Балканы "на геополитическом перепутье"

Ещё четыре страны региона - Албания, Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия - имею кандидатский статус. Официальные переговоры о вступлении открыты со всеми, кроме Боснии и Герцеговины. Косово, государственность которого признали не все страны-члены ЕС, считается "потенциальным кандидатом" на присоединение.

Но рассмотрение их заявок были сопряжено с многочисленными трудностями. Османи сказал, что сейчас регион находится на "геополитическом перепутье": политическая элита там всё больше поляризуется, формируются два лагеря - проевропейский и антиевропейский.

Сепаратистское движение в Республике Сербской (в составе БиГ), населённой преимущественно боснийскими сербами, задержки в нормализации отношений между Сербией и Косово - все это примеры напряжённости, которую усиливают поддерживаемые Россией субъекты, сказал Османи.

"Я считаю, что за всеми этими усилиями, направленными на то, чтобы регион оставался в тупике, чтобы он находился в состоянии вечной конфронтации и конфликтов, стоит Российская Федерация с её арсеналом средств, а также прокси-государственные и негосударственные акторы в регионе", - уточнил он.

"За всеми усилиями, направленными на то, чтобы регион оставался в тупике, чтобы он находился в состоянии вечной конфронтации и конфликтов, стоит Российская Федерация с её арсеналом средств, а также прокси-государственные и негосударственные акторы в регионе"

"Единственный ответ на это - безоговорочно продолжать реализовывать нашу программу евроатлантической интеграции", - твёрдо заявил министр.

Османи поддерживает идею Брюсселя о "поэтапной" интеграции, которая включает план стоимостью 6 млрд. евро, рассчитанный на 2024-2027 годы и призванный открыть общий рынок блока для западнобалканских стран. По задумке, он должен увеличить их экономику на 10%.

"Мы поняли, что стандартная концепция вступления в ЕС - это "все или ничего". Дорога длинная, путь трудный, а люди и кандидаты не видят никаких выгод от движения по этому пути", - объясняет Османи.

"Мы - за постепенную интеграцию региона в единый рынок до вступления в ЕС и приведение в соответствие с евростандартами до самой интеграции", - добавил он.

По словам Османи, это может означать предоставление странам Западных Балкан статуса наблюдателя на министерских встречах ЕС, таких как Совет по иностранным делам. Это идею поддерживают его коллеги из ЕС.

"Одна из самых серьёзных угроз нашего времени".

Османи беседовал с Euronews после презентации ежегодного доклада Европейской службы внешних связей (EEAS), в котором Россия названа главным виновником распространения дезинформации на цифровых платформах, а Украина - главной мишенью.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель назвал дезинформацию "одной из самых серьёзных угроз нашего времени" и "раковой опухолью, которая ставит под угрозу здоровье демократии".

В докладе, основанном на расследовании 750 случаев так называемого "иностранного манипулирования информацией и вмешательства" (FIMI), говорится, что другие государства, такие как Китай, также используют подобные методы для подрыва демократических институтов и усиления поляризации за рубежом для "достижения своих политических и экономических целей".

Было установлено, что больше всего фейков распространяется о президенте Украины Владимире Зеленском и президенте Франции Эммануэле Макроне. "Пострадал" и сам Боррель, а ещё - такие знаменитости, как Николас Кейдж и Марго Робби (их голоса и лица активно используются для создания вводящего в заблуждение контента).

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Для атак чаще используются Telegram и X. также зафиксированы многочисленные случаи распространения дезинформации на Facebook, в TikTok, Youtube и Reddit, в российских соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Авторы доклада отмечают, что в преддверии июньских выборов в Европарламент, следует подготовиться к подобному вмешательству, но при этом они предостерегают от "раздувания угрозы".

Говоря об иностранном вмешательстве, Османи сказал, что Западные Балканы - это "мягкое подбрюшье" ЕС, а его страна находится "на линии огня" в информационной войне между Востоком и Западом.