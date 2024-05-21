Прощание с Ибрахимом Раиси в Тебризе

By Euronews

В Тебризе состоялась церемония прощания с погибшими в воскресной авиакатастрофе

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В городе Тебриз состоялась церемония прощания с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими погибшими в авиакатастрофе 19 мая.

Президентский вертолёт разбился недалеко от Тебриза, среди жертв — губернатор провинции, столица которой Тебриз, и аятолла этого города.

Проститься с ними пришли десятки тысяч человек. Сейчас в Иране действует пятидневный траур. Люди в траурной одежде выходят на улицы многих городов страны.

Далее тела перевезут в священный для мусульман город Кум, а в среду траурные церемонии должны начаться в Тегеране.

Президента Ирана похоронят в его родном городе Мешхеде.

Вертолёт с президентом и другими высокопоставленными лицами разбился в воскресенье в горах недалеко от границы с Азербайджаном, откуда Ибрахим Раиси возвращался. Причины крушения пока не известны. СМИ говорят о потере ориентировки в сильном тумане или о технической неисправности старой машины американского производства, купленной ещё до Исламской революции.