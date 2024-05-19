ЧМ по дзюдо в Абу-Даби: три новых чемпиона мира

Чемпионами мира в первый день соревнований в Абу-Даби стали представитель Грузии Георгий Сардалашвили, Баасанхуу Бавудорж из Монголии и итальянка Одетте Джуффрида.

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Мировой тур IJF по дзюдо прибыл в Абу-Даби. В воскресенье на татами арены Мудабала стартовал чемпионат мира 2024 года.

В финале весовой категории до 48 кг встретились двукратная медалистка мировых первенств итальянка Ассунта Скутто иБаасанхуу Бавудорж из Монголии.

Поединок за золото, как и ожидалось был напряженным, и лишь в конце схватки монгольской дзюдоистке удалось воспользоваться неудачной атакой соперницы, провести контрприем и завоевать свой первый титул чемпионки мира. Медали вручил мэр Ольбии Сеттимо Ницци.

"Я так счастлива сейчас. Моя первая в жизни медаль на чемпионатах мира - золотая! Я хотела бы воспользоваться этой возможностью и сказать спасибо всем моим тренерам и моему народу", - сказала после победы в финале Баасанхуу Бавуудорж.

В весе до 60 кг лидер мирового рейтинга, серебряный призер Олимпийских игр в Токио Ян Юнвэй уверенно прошел путь до финала, где его соперником стал 20-летний грузинский дзюдоист Георгий Сардалашвили, победивший в полуфинале чемпиона Азии японца Таики Накамуру.

В решающей схватке Сардалашвили воспользовался ошибкой Яна при проведении броска. Оценки вадза-ари оказалось достаточно, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала почета в Абу-Даби и стать самым молодым чемпионом мира в истории своей страны. Золотую медаль ему вручила Таня Миссони, член совета директоров Missoni Ltd.

"Я чемпион мира. Это была моя большая мечта с самого детства. Не знаю, что случилось сейчас, но я - чемпион мира. Я хотел, чтобы моя нашивка на кимоно была красной, так что всё в порядке", - сказал Сардалашвили после финала.

В весовой категории до 52 кг главной претенденткой на золото считалась Диёра Келдиёрова из Узбекистана, победительница Гран-при Португалииэтого года и февральского турнира Большого шлема в Баку. Однако в финале в соперницы ей досталась опытная итальянка Одетте Джуффрида, которая дважды выигрывала в Абу-Даби турниры Большого шлема. Исход схватки решила успешно проведенная Джуффридой подсечка. Это первая победа итальянки на чемпионатах мира, которую она назвала магией Абу-Даби. Церемонию награждения провел член МОК и президент Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян.

_"Я не знаю, в Абу-Даби есть какая-то магия, которая работает на меня..._Когда я приехала сюда, то подумала, что, возможно, магия еще не исчезла. Я и сама сделаю всё, чтобы победить. В общем, сегодня это снова сработало, Абу-Даби как-то помогает мне", - призналась после финала Джуффрида.

В понедельник в Абу-Даби будут разыграны еще три комплекта наград.