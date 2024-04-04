45% опрошенных европейцев одобрили бы расширение Евросоюза за счёт Украины. Страна-кандидат, которую они меньше всего хотели бы видеть в его составе, это Турция с 24%

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Очередь на вступление в Европейский союз соблюдается не слишком строго. Граждане большинства его нынешних стран-членов назвали своим предпочтительным кандидатом Украину, подавшую заявку в 2022 году. Она обогнала претендентов с гораздо большим стажем, таких как Албания, Сербия и Турция.

Это показал опрос, проведенный компанией Ipsos для Euronews в преддверии европейских выборов. В целом 45% опрошенных одобрили бы расширение Евросоюза за счет Украины, 20% не имеют на этот счёт мнения, а 35% были бы против. 37% респондентов поддержали бы Боснию и Герцеговину, 35% Грузию, 35% Сербию и 34% Албанию.

Страна-кандидат, которую граждане ЕС меньше всего хотели бы видеть в его составе, это Турция с 24%.

Берта Лопес Доменек из Центра европейской политики в Брюсселе:

В течение многих лет расширение Евросоюза не значилось в повестке дня, то есть не было для него насущной задачей. И только после начала российской агрессии против Украины в феврале 2022 года процесс сближения с будущими членами набрал ускорение. Это снова оказалось на столе переговоров. Руководители ЕС и его государств поняли, что расширение необходимо для укрепления Союза. Подход к расширению тоже стал более позитивным.

Финляндия, Португалия и Испания сильнее других выступают за принятие Украины в Евросоюз. Велика поддержка этого в Швеции, Польше, Дании и Румынии – более 50% опрошенных. С наименьшим энтузиазмом относятся к такому расширению ЕС в Венгрии, перед которой в списке находятся только Словакия и Чешская Республика.

Наибольшую поддержку Боснии и Герцеговине оказывают её соседи – Румыния и Болгария. За кандидатуру Грузии энергично выступают Румыния и Испания. Сербии больше других симпатизируют Румыния и Греция. Албанию поддерживают все Балканы, а также Италия и Польша.

Что касается Турции, то её кандидатуру поддерживают менее 20% граждан в 10 странах-членах. В целом, Испания и Португалия больше всех ратуют за расширение ЕС, тогда как граждане Франции и Нидерландов в основном настроены к этому отрицательно.

Берта Лопес Доменек из Центра европейской политики в Брюсселе:

В случае Франции и Нидерландов низкая поддержка идеи расширения может быть объяснена тем фактом, что их правительства традиционно скептически относились к продвижению Евросоюза на Восток и не желали его. Мы видели это, например, в 2019 году, когда Нидерланды и Франция заблокировали начало переговоров о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией. Недавно такое случилось и с Боснией. Нидерланды больше других западных членов критиковали принятие таких решений.

Основные политические партии поддерживают расширение ЕС. Наиболее нагативно относится к этому крайне правая «Идентичность и демократия».

Из бывших стран Советского Союза в списке кандидатов на вступление в Союз Европейский находятся также Грузия и Молдавия.