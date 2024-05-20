Что ждет Иран дальше?

Сообщения о том, что президент Ирана и министр иностранных дел погибли при крушении вертолета, потрясли весь регион.
Что произошло?
Иранское государственное телевидение объявило, что президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амира Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета.
Обстоятельства крушения, произошедшего в туманном лесу Дизмар в иранской провинции Восточный Азербайджан, до сих пор не ясны. Высокопоставленные чиновники возвращалась в Иран после поездки в Азербайджан для открытия плотины вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Почему поисково-спасательные работы заняли так много времени?
Несмотря на то, что поисковые работы начались в воскресенье, о гибели президента и министра объявили по государственному телевидению Ирана только в понедельник. В иранском Обществе Красного Полумесяца сообщили агентству IRNA, что работе 40 наземных групп помешали "сложные погодные условия", включая горную местность и сильный туман. Поиски с помощью беспилотников были невозможны из-за плохой погоды.
Кто придет на смену?
Согласно иранской конституции, в случае смерти президента первый вице-президент страны - в данном случае Мохаммад Мохбер - временно займет пост президента. Новые президентские выборы будут проведены в течение 50 дней.
68-летний Мохбер - бывший офицер Корпуса стражей исламской революции и, как и Раиси, близок к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.
Президент Ирана является главой исполнительной власти страны и избирается каждые четыре года. Он контролирует правительство и может обладать значительной властью.
Али Багери Кани заменит министра иностранных дел Хоссейна Амир-Абдоллахиана после его гибели в авиакатастрофе, сообщают иранские государственные СМИ.
Как реагируют иранцы?
Гибель Раиси и его министра иностранных дел вызвала как траур, так и радость иранцев по всему миру.
Хаменеи объявил пятидневный траур в стране, а государственные СМИ Ирана показали изображения иранской общественности, скорбящей и молящейся за Раиси.
Иранские СМИ в других странах, а также некоторые активисты в Иране изобразили другую картину: некоторые из них вышли в социальные сети, чтобы выразить радость по поводу крушения.
Иранская активистка по защите прав женщин Масих Алинежад написала на сайте X: "Не выражайте соболезнования тысячам жертв Ибрахима Раиси. Вместо этого выразите свою поддержку народу Ирана". В другом месте Алинежад также назвала этот день "Всемирным днем вертолетов!".
Каковы будут последствия?
Раиси многие считали преемником верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Его смерть поднимает вопросы о том, кто теперь заменит Хаменеи по мере его старения.
До сих пор политический истеблишмент сообщал источникам, что Раиси и сын Хаменеи Моджтаба Хаменеи являются главными претендентами на пост Верховного лидера Ирана. Смерть Раиси оставляет Моджтабе ясный путь к политическому правлению. Однако его назначение оставит иранский политический истеблишмент открытым для обвинений в кумовстве со стороны лидеров Исламской революции 1979 года, которые выступают против политической системы, напоминающей свергнутую ими монархию.
Смерть Раиси произошла в политически напряженный момент, когда Иран находится в центре нескольких геополитических кризисов, включая его спорную ядерную программу и участие в войне между Израилем и ХАМАС. Смена руководства потенциально может привести к изменениям в подходах президента к взаимодействию с Западом и региональными державами.
В Иране его смерть может вызвать новую волну протестов и обострить существующую напряженность в обществе. Кроме того, возникает вакуум власти, которым может попытаться воспользоваться Революционная гвардия, мощное подразделение иранских вооруженных сил.
Причастен ли Израиль?
Пока предположения о том, что Израиль непосредственно причастен к таинственному крушению вертолета, являются спекуляциями. Израильские официальные лица пока никак не комментируют этот инцидент.
Однако эта теория набирает обороты среди иранцев, учитывая враждебность между двумя странами. Считается, что в прошлом Израиль совершал различные нападения на высокопоставленных иранских военных.
Эксперты считают, что нападение Израиля на действующего президента маловероятно, так как это было бы равносильно прямому акту войны и вызвало бы острую реакцию со стороны Ирана. Кроме того, Израиль обычно выбирает военные и ядерные цели, а не политические убийства.
Тем не менее, время, когда произошла авария, может усугубить существующую напряженность в регионе.