Что ждет Иран дальше?

Сообщения о том, что президент Ирана и министр иностранных дел погибли при крушении вертолета, потрясли весь регион.

Что произошло?

РЕКЛАМА

Иранское государственное телевидение объявило, что президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амира Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета.

Обстоятельства крушения, произошедшего в туманном лесу Дизмар в иранской провинции Восточный Азербайджан, до сих пор не ясны. Высокопоставленные чиновники возвращалась в Иран после поездки в Азербайджан для открытия плотины вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Почему поисково-спасательные работы заняли так много времени?

Несмотря на то, что поисковые работы начались в воскресенье, о гибели президента и министра объявили по государственному телевидению Ирана только в понедельник. В иранском Обществе Красного Полумесяца сообщили агентству IRNA, что работе 40 наземных групп помешали "сложные погодные условия", включая горную местность и сильный туман. Поиски с помощью беспилотников были невозможны из-за плохой погоды.

Rescue teams' vehicles are seen near the site of the incident of the helicopter carrying Iranian President Ebrahim Raisi in Varzaghan in northwestern Iran, May 19, 2024. Azin Haghighi/AP

Кто придет на смену?

Согласно иранской конституции, в случае смерти президента первый вице-президент страны - в данном случае Мохаммад Мохбер - временно займет пост президента. Новые президентские выборы будут проведены в течение 50 дней.

68-летний Мохбер - бывший офицер Корпуса стражей исламской революции и, как и Раиси, близок к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Президент Ирана является главой исполнительной власти страны и избирается каждые четыре года. Он контролирует правительство и может обладать значительной властью.

Али Багери Кани заменит министра иностранных дел Хоссейна Амир-Абдоллахиана после его гибели в авиакатастрофе, сообщают иранские государственные СМИ.

Как реагируют иранцы?

Pilgrims pray for Iranian President Ebrahim Raisi at Imam Reza Shrine in the city of Mashhad, Sunday, May 19, 2024. Mohammad Hasan Salavati/AP

Гибель Раиси и его министра иностранных дел вызвала как траур, так и радость иранцев по всему миру.

Хаменеи объявил пятидневный траур в стране, а государственные СМИ Ирана показали изображения иранской общественности, скорбящей и молящейся за Раиси.

Иранские СМИ в других странах, а также некоторые активисты в Иране изобразили другую картину: некоторые из них вышли в социальные сети, чтобы выразить радость по поводу крушения.

Иранская активистка по защите прав женщин Масих Алинежад написала на сайте X: "Не выражайте соболезнования тысячам жертв Ибрахима Раиси. Вместо этого выразите свою поддержку народу Ирана". В другом месте Алинежад также назвала этот день "Всемирным днем вертолетов!".

Каковы будут последствия?

Раиси многие считали преемником верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Его смерть поднимает вопросы о том, кто теперь заменит Хаменеи по мере его старения.

До сих пор политический истеблишмент сообщал источникам, что Раиси и сын Хаменеи Моджтаба Хаменеи являются главными претендентами на пост Верховного лидера Ирана. Смерть Раиси оставляет Моджтабе ясный путь к политическому правлению. Однако его назначение оставит иранский политический истеблишмент открытым для обвинений в кумовстве со стороны лидеров Исламской революции 1979 года, которые выступают против политической системы, напоминающей свергнутую ими монархию.

Смерть Раиси произошла в политически напряженный момент, когда Иран находится в центре нескольких геополитических кризисов, включая его спорную ядерную программу и участие в войне между Израилем и ХАМАС. Смена руководства потенциально может привести к изменениям в подходах президента к взаимодействию с Западом и региональными державами.

В Иране его смерть может вызвать новую волну протестов и обострить существующую напряженность в обществе. Кроме того, возникает вакуум власти, которым может попытаться воспользоваться Революционная гвардия, мощное подразделение иранских вооруженных сил.

Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei attends a meeting with a group of school teachers in Tehran, Iran, Wednesday, May 1, 2024. AP/Office of the Iranian Supreme Leader

Причастен ли Израиль?

Пока предположения о том, что Израиль непосредственно причастен к таинственному крушению вертолета, являются спекуляциями. Израильские официальные лица пока никак не комментируют этот инцидент.

Однако эта теория набирает обороты среди иранцев, учитывая враждебность между двумя странами. Считается, что в прошлом Израиль совершал различные нападения на высокопоставленных иранских военных.

Эксперты считают, что нападение Израиля на действующего президента маловероятно, так как это было бы равносильно прямому акту войны и вызвало бы острую реакцию со стороны Ирана. Кроме того, Израиль обычно выбирает военные и ядерные цели, а не политические убийства.

РЕКЛАМА

Тем не менее, время, когда произошла авария, может усугубить существующую напряженность в регионе.