Британский пассажир погиб на рейсе Лондон - Сингапур

Самолет Singapore Airlines попал в сильную турбулентность над Индийским океаном и снизился на высоту около 1900 метров примерно за 3 минуты. Погиб пассажир британец, десятки других получили ранения, некоторые серьезные.

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Один пассажир, гражданин Британии скончался, десятки получили ранения во вторник во время сильной турбулентности на рейсе Лондон-Сингапур.

Boeing 777 вылетел из лондонского аэропорта Хитроу в Сингапур и был вынужден приземлиться в штормовую погоду в Бангкоке в 15:45 по местному времени. На его борту находились 211 пассажиров в 18 членов экипажа

Представитель аэропорта заявил, что у 73-летнего мужчины, возможно, случился сердечный приступ, хотя это не подтверждено.

Киттипонг Киттикачорн, гендиректор аэропорта Суварнабхуми:

"Я только знаю, что он англичанин, и у него были проблемы с сердцем, а потом у него случился сердечный приступ. Так что, возможно, у него случился сердечный приступ в самолете, а может и нет. Врачи должны будут снова исследовать его тело".

Данные расследования показали, что самолет внезапно и резко упал почти на 2000 метров примерно за 3 минуты, оставаясь на высоте 9400 метров, а затем быстро снизился и приземлился в Бангкоке чуть менее чем за полчаса.

Пассажиры рассказывают, что знак "Пристегните ремни" загорелся, но члены экипажа не успели занять свои места и почти все получили ранения. Некоторые люди ударились головой о багажные отсеки над их головами и помяли их. Внезапное снижение произошло, когда людям раздавали еду.

7 пассажиров были тяжело ранены, а 23 пассажира и 9 членов экипажа получили травмы средней степени тяжести.

В более позднем заявлении больницы Самитивей Сринакарин говорится, что там лечится 71 человек, в том числе 6 с тяжёлыми ранениями.

Резкое снижение произошло во время полета над Андаманским морем, недалеко от Мьянмы. В это время самолет отправил "кричащий код" 7700 — международный сигнал чрезвычайной ситуации.

Большинство людей связывают турбулентность с сильными штормами, но наиболее опасным типом является так называемая турбулентность ясного воздуха. Сдвиг ветра может возникать в тонких перистых облаках или даже в ясном воздухе вблизи грозового фронта, поскольку разница в температуре и давлении создает мощные потоки быстро движущегося воздуха.

Компания Boeing выразила соболезнования семье погибшего и заявила, что находится в контакте с Singapore Airlines и готова их поддержать.

Министр транспорта Таиланда Сурия Юнгрунгруангкит заявил, что Сингапур отправляет еще один самолет для перевозки тех, кто может путешествовать. Он прибыл в Бангкок во вторник вечером.

Министр транспорта Сингапура Чи Хонг Тат в своем сообщении в Facebook заявил, что его министерство и министерство иностранных дел Сингапура, а также представители Управления гражданской авиации страны и аэропорта Чанги вместе с персоналом авиакомпании оказывают поддержку пострадавшим пассажирам и их семьям.

Бюро расследований транспортной безопасности министерства заявило, что оно находится на связи со своим тайским коллегой и направит следователей в Бангкок.

Сингапурские авиалинии заявили, что пассажиры были гражданами разных стран: 56 австралийцев, 2 канадцев, 1 немец, 3 индийца, 2 индонезийца, 1 исландец, 4 ирландца, 1 израильтянин, 16 малазийцев, 2 гражданина Мьянмы, 23 новозеландца, 5 филиппинцев, 41 гражданин Сингапура, 1 южнокореец, 2 испанца, 47 британцев м 4 гражданина США.