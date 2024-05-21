В Евросоюзе разошлись мнения о том, как относиться к запросу Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и лидеров ХАМАС

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Некоторые страны ЕС недовольны тем, что МУС ставит на одну доску деятелей ХАМАС, которых они считают террористами, и руководителей демократического государства Израиль, союзника Запада. Среди таких них Германия, Австрия, которую представляет федеральный министр Австрии по делам ЕС Каролине Эдтштадлер:

Я хотела бы подчеркнуть здесь то, что уже сказал наш федеральный канцлер: очень странно, когда премьер-министр демократического государства упоминается в одном ряду с террористами ХАМАС, которые фактически устроили резню, не имеющую аналогов в мировой истории. И еще неизвестно, как Международный уголовный суд отреагирует на запрос прокурора.

Другие призывают Запад уважать независимость МУС и международного права и позволить суду продолжать расследование без помех. Среди таких стран Франция, Бельгия и Ирландия.

Государственный министр Ирландии Дженнифер Кэрролл Макнейл:

Очевидно, что прокурор принял решение, проделав значительную работу. С моей точки зрения и с ирландской точки зрения очень важно, чтобы после этого момента мы просто позволили судам выполнять любую работу, которую они посчитают нужной.

МУС запросил ордеры на арест трех высокопоставленных деятелей группировки ХАМАС. Им вменяются в вину военные преступления и преступления против человечности, захват заложников и изнасилования во время нападений на Израиль 7 октября. А члены израильского правительства подозреваются в таких преступлениях, как истребление людей, создание голода, отказ в поставках гуманитарной помощи, преднамеренное нападение на гражданских лиц в конфликте.

По мнению Энтони Дворкина из Европейского совета по международным отношениям, на карту поставлен авторитет Евросоюза:

Речь идет об исполнении закона и отслеживании преступлений вплоть до тех людей, кто признают за собой ответственность за их совершение. И это независимо от того, избраны люди демократическим путем или нет, реагируют они на террористическую атаку или нет. Это не те соображения, которые позволят простить нарушения серьезных международных законов. Так что для меня это не вопрос какой-либо эквивалентности между тем и тем. Это просто вопрос соблюдения верховенства права.

США поддерживают Израиль и называют решения МУС "возмутительными". А главный прокурор МУС заявляет, что располагает множеством доказательств, необходимых для запрашиваемых ордеров на арест.