Словакия: парламент призвал все партии не разжигать ненависть

Парламент Словакии принял резолюцию, призвав все партии уважать результаты выборов и воздержаться от разжигания ненависти к оппонентам.

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Парламент Словакии собрался во вторник на заседание впервые после убийства премьер-министра Роберта Фицо на прошлой неделе. В знаковой резолюции депутаты единогласно призвали все партии уважать результаты выборов и воздерживаться от распространения ненависти к оппонентам.

Этот шаг последовал за общественным протестом по поводу нападения на премьер-министра, которое, по мнению многих, было вызвано атмосферой токсичности и лжи, окружающей словацкую политику.

Премьер-министр Фицо остается в больнице в тяжелом состоянии, но его жизнь уже вне опасности. Медицинский персонал сообщил, что он "остается в сознании и коммуникативен".

Тем временем продолжается расследование обстоятельств нападения. Выстреливший в премьера мужчина был задержан на месте преступления. После обыска в квартире подозреваемого суд постановил оставить его под стражей.

Правительственные чиновники первоначально утверждали, что стрелок, вероятно, действовал в одиночку. Но в воскресенье стало известно, что у него могли быть сообщники.