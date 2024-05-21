В Германии начался судебный процесс по делу о заговоре "Граждан Рейха"

By Euronews

Предполагаемые лидеры ультраправого заговора с целью свержения правительства Германии, называвшие себя "Граждане Рейха", во вторник предстали перед судом во Франкфурте. В деле есть "российский след".

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Девятерых обвиняемых привезли в специальное здание, выделенное для процесса на окраине города и способное вместить значительное число свидетелей, адвокатов и представителей СМИ. Так, на судебном процессе ожидается присутствие до 260 свидетелей. Сам процесс, как считают обозреватели, может продлиться до 2025 года, поскольку в нём в общей сложности участвуют более двух десятков подозреваемых.

На этот раз среди обвиняемых - люди весьма известные в Германии и за её пределами, в том числе Генрих XIII принц Ройсс. Его группа заговорщиков якобы планировала назначить временным новым лидером Германии. А также Биргит Малсак-Винкеманн - судья и бывший депутат парламента от ультраправой партии "Альтернатива для Германии", бывшие военные офицеры.

Большинству предъявлены обвинения в принадлежности к основанной в июле 2021 года с целью “насильственного свержения существующего государственного порядка в Германии” террористической организации и в "госизмене”. Следствуие считает, что Ройсс и бывший десантник Рюдигер фон Пескаторе были главарями.

Архив: Генриха XIII принца Ройсса ведут к полицейской машине в ходе рейда против группировки "Граждане Рейха" во Франкфурте, 7 декабря 2024 г. Boris Roessler/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

По данным прокуратуры, обвиняемые примыкали к идеологии QAnon (родившаяся в США теория заговора и политическое ультраправое движение) и верили, что Германией управляет так называемое “глубинное государство”. Члены группировки отвергают послевоенную конституцию Германии и призывают к свержению правительства.

Российский след?

Известно, что группа планировала ворваться в здание парламента в Берлине и арестовать законодателей. Затем, предположительно, её члены намеревались договориться о порядке принятия решений после госпереворота в первую очередь с Россией, как с одним из союзников-победителей во Второй мировой войне.

Как считает следствие, заговорщики располагали бюджетом в 500 000 евро и имели доступ к арсеналу, включающему 380 единиц огнестрельного оружия, 350 единиц холодного, бронежилеты и наручники. В федеральной прокуратуре убеждены, что, составив несколько “списков врагов” в региональных и местных органах, члены группы “знали, что планируемый захват власти будет связан с убийствами людей”.

Прокуроры утверждают, что Ройсс пытался связаться с российскими официальными лицами в 2022 году, чтобы заручиться поддержкой этого плана со стороны Москвы. Информации о том, ответила ли Россия, нет. Тем не менее среди обвиняемых - россиянка, ей вменяется в вину поддержка террористической организации. Она, по данным следствия, установила контакт с российским консульством в Лейпциге и сопровождала Ройсса.

Эксперты: ультраправый экстремизм - главная угрозу внутренней безопасности Германии

Всего Германию ждут три процесса, посвященных раскрытию заговора. Франкфуртский называют самым громким, он - второй. Всего по делу проходят 26 подозреваемых. Первоначально их было 27, но один из обвиняемых по франкфуртскому делу скончался до суда.

Первый процесс открылся в конце апреля в Штутгарте. По нему также проходят 9 человек. В центре внимания - “военное подразделение”, которому, по данным прокуратуры, было поручено реализовать разработанные лидерами планы.

На третьем судебном процессе, который начнется в Мюнхене 18 июня, будут представлены остальные восемь подозреваемых.

Предполагаемый заговор с целью государственного переворота был раскрыт в декабре 2022 года, тогда же немецкие власти произвели множество арестов. Наблюдатели и ряд официальных лиц давно предупреждали, что ультраправые экстремисты представляют самую большую угрозу внутренней безопасности Германии.

На эту угрозу впервые обратили внимание в связи с убийством 1 июня 2019 года регионального политика, члена правящей партии Вальтера Любке, и попыткой нападения на синагогу в 2019 году. Год спустя ультраправые экстремисты приняли участие в акции протеста против ограничений, введенных в связи с пандемией и попытались проникнуть в здание парламента в Берлине.

В рамках отдельного дела пять человек предстали перед судом в Кобленце год назад. Речь идёт о предполагаемом заговоре группы, называющей себя "Объединенные патриоты". По словам прокуратуры, она также связана с "Гражданами рейха" и организацией крайне правого переворота вкупе с похищением министра здравоохранения Германии.

В январе по Германии прокатилась волна протестов после сообщений о том, что экстремисты встретились, чтобы обсудить депортацию миллионов иммигрантов, в том числе с немецким гражданством. Ряд членов "Альтернативы для Германии" присутствовали на этой одиозной встрече. Позже они попытались дистанцироваться от этого события (отрицательно сказавшегося на динамике роста популярности партии), одновременно осудив освещение встречи ультраправых в СМИ.