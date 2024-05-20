Сотни иностранных студентов покинули Бишкек после нападения на общежитие

By Euronews

В ночь на пятницу в городе собрались сотни разгневанных людей, обвинивших иностранцев в избиении местных жителей.

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В результате беспорядков и нападения на общежитие Киргизию покинули сотни иностранных студентов. По данным Минздрава, более 40 человек получили ранения, 11 находятся на лечении в больнице, в том числе трое иностранцев.

Ситуация в Бишкеке накалилась в ночь 18 мая и достигла кульминации, когда в общежитие медицинского факультета Международного университета Кыргызстана (МУК) ворвались недовольные местные жители.

В пятницу в соцсетях начало распространяться видео с кадрами драки, которая, как утверждается, произошла с участием иностранных граждан 13 мая рядом с кафе "Мустафа". Ближе к вечеру на пересечении улиц Курманжан Датка и проспекта Чуй собрались сотни людей, затем некоторые из них ворвались в общежитие и применили насилие в отношении иностранных студентов.

Ситуация стабилизировалась только к 5 утра.

Ректор Международного университета Кыргызстана (МУК) Асылбек Айдаралиев, сообщил, что домой планируют уехать учащиеся 1-2 курсов, всего около 1200 студентов. Всего в МУКе обучаются около трех тысяч иностранных студентов, 90% из которых — граждане Пакистана.

Бишкек уже покинули 670 граждан Пакистана. Организованы чартерные рейсы.

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф принял решение направить министра иностранных дел Мохаммада Исхака Дара в Бишкек.

В воскресенье замглавы кабмина Эдиль Байсалов посетил студентов и принес извинения "за насилие и вред, причиненные им кучкой хулиганов".

"Радио Азаттык" сообщает, что иностранные студенты других университетов также изъявили желание вернуться домой.

Минобразования страны перевело иностранных студентов на онлайн-обучение на неделю.

Президент Республик Кыргызстан Садыр Жапаров в понедельник выступил с заявлением по поводу произошедшего. По его словам, "в результате действий групп, которые, не разобравшись в сути происходящего, поддались на провокации, большая часть нашего народа и государства оказались под ударом".

"Поверив всему, что появляется в интернете, не умея объективно оценить и проанализировать ситуацию, вы поддались на провокационные призывы, разжигающие национальные чувства, и нанесли урон нашему государству, вставшему на путь развития, и народу, с древности известному своим гостеприимством. Это очень печально!", — заявил президент.