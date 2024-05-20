Траур в Харьковской области после удара РФ по базе отдыха

By Euronews

Губернатор Белгородской области заявил о 16 пострадавших после обстрелов со стороны ВСУ.

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20 мая в Харьковской области объявлено днем траура из-за жертв среди мирного населения в результате ударов РФ. Погибли не менее 11 человек, десятки пострадали.

По данным ОВА, силы РФ нанесли двойной удар двумя ракетами "Искандер-М" по базе отдыха в Харьковской области. Среди жертв — беременная женщина и восьмилетний ребенок.

В результате российского обстрела в Купянском районе в воскресенье погибли пять мирных жителей, несколько человек получили ранения.

По другую сторону границы в РФ власти Белгородской области сообщили о 16 пострадавших в обстрелах со стороны ВСУ. В понедельник утром на Славянском НПЗ в Краснодарском крае зафиксировали повреждения после атаки БПЛА, ущерб устанавливается.