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Европейские выборы: Как защитить себя от дезинформации

Европейские выборы состоятся 6-9 июня 2024 года
Европейские выборы состоятся 6-9 июня 2024 года Авторское право Canva
Авторское право Canva
By James Thomas
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В преддверии европейских выборов The Cube рассказывает о том, как научиться отличать реальные новости от фейков, правдивые заявления от лживых, защитить себя от потока дезинформации.

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Многие называют 2024-й "годом выборов" - и не зря: избиратели по меньшей мере 64 стран уже проголосовали или скоро придут на избирательные участки.

В их числе США, граждане которых в ноябре выберут президента, и Великобритания. Там до конца января 2025 года должны состояться всеобщие выборы. 

То же самое касается и Евросоюза. Партии, представляющие весь политический спектр, включаются в борьбу за поддержку европейцев, чтобы по итогам июньского голосования получить как можно больше мест в Европарламенте.

Увы, этот процесс неизбехно сопровождается появлением в информационном пространстве огромного количества вбросов и фейков

The Cube пообщался с экспертами, чтобы узнать, откуда они берутся, где больше всего распространены, и каковы эффективные способы для защиты от дезинформации.

Главные источники дезинформации

Во время выборов дезинформация может приобретать самые разнообразные формы.

Появляются слухи о конкретных кандидатах и их политике в сети и не только;  теории заговора о неких личностях, группах, организациях и даже странах, пытающихся повлиять на выборы извне. Получают распространение фейки -  например, отредактированные цифровыми методами фотографии и видео, призванные показать политиков в неприглядном свете.

Дезинформация часто предстаёт в форме новостей - в статьях, журналистских материалах, снимках профессиональных фотографов. 

По словам Йотама Офира, доцента кафедры коммуникаций Университета Буффало, главными источниками дезинформации могут быть сами политики, те, у кого есть финансовый стимул распространять недостоверные утверждения, и даже мы сами.

"Дезинформация часто исходит от самой элиты. Мы видели это в Соединённых Штатах: большая часть дезинформации о предполагаемых фальсификациях на выборах 2020 года исходила от самого бывшего президента США Дональда Трампа и от Республиканской партии".

Гигантский агитационный плакат у здания Европарламента в Страсбурге
Гигантский агитационный плакат у здания Европарламента в СтрасбургеJean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Говоря о тех, кто распространяет ложные сведения ради финансовой выгоды, Офир пояснил, что такие телеканалы, как Fox News, по его мнению, "зарабатывают довольно много" на продвижении определённой позиции.

"Это могут быть сайты с кликбейтом, подкасты о конспирологических теориях и так далее, люди, которые делают карьеру на распространении ложной информации".

Что касается общественности, Офир отметил, что люди часто могут непреднамеренно распространять ошибочную информацию среди своих друзей и близких.

"Случается, что мы читаем статью, она кажется нам удивительно интересной, очень эмоциональной, и мы хотим поделиться ею с другими", - сказал он. "Мы хотим узнать, что думают об этом наши друзья. Иногда заголовок настолько привлекает внимание, что мы даже не открываем статью, прежде чем поделиться ею с другими".

"Так что, если мы проявим некоторую осмотрительность и будем более осторожно относиться к материалам, которыми делимся, это тоже поможет нам снизить уровень дезинформации", - добавил он.

Будьте критичны, но не циничны

Один из самых действенных методов, которые помогают нам не поддаваться влиянию фейковых новостей, заключается в том, чтобы смотреть на всё критически.

Всегда полезно провести свой собственный фактчекинг и выяснить, откуда взялось то или иное утверждение или новость. Если что-то кажется слишком хорошим или плохим, чтобы быть правдой, если речь идёт о чьём-то политическом оппоненте, - то, по мнению экспертов, стоит усомниться и перепроверить.

Однако важно не перейти тонкую грань между критичностью и циничностью.

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"Цинизм - это когда вы начинаете говорить: "Все врут, я никому не могу доверять"", - приводит пример наш собеседник в интервью The Cube. "Некоторые в последние годы переходят на такую позицию, и я считаю, что это очень опасно для демократии".

"Нам нужно научиться слушать тех, кто хочет принести пользу обществу, и игнорировать тех, кто пытается продвинуть себя ради финансовой или политической выгоды", - продолжил он.

Используйте надёжные источники

Надёжные, нейтральные источники новостей и информации имеют ключевое значение.

Эксперты советуют: не стоит принимать за чистую монету всё, что говорят кандидаты и их оппоненты, случайные люди в Интернете, СМИ, представляющие интересы одной конкретной стороны. Правильно полагаться на известные, независимые и неангажированные организации. 

Как у левых, так и у правых есть свои источники и медиа, которые зачастую освещают события выгодным для них образом. Поэтому следует регулярно заглядывать на более нейтральные новостные сайты.

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"Это может быть, например, Associated Press или AFP", - говорит Офир. "Это агентства, которые не извлекают финансовой или политической выгоды из распространяемой ими информации".

"То же самое касается и сайтов, не относящихся к каким-либо партиям, которые занимаются фактчекингом", - добавил он.

Важно полагаться на специалистов по проверке фактов, когда речь идёт о дипфейках. Исследования показывают, что человек не в состоянии последовательно и быстро идентифицировать подделанные или скорректированные при помощи ИИ видео и фотографии, поэтому лучше всего обращаться к специализированным агентствам.

Доверяйте экспертам

По словам Офира, если у вас возникают сомнения по поводу того или иного тезиса, который может всплыть во время избирательной кампании, лучше прислушаться к мнению экспертов.

"В наши дни люди склонны пытаться проводить собственные исследования, что, с одной стороны, похвально, но с другой - приводит к путанице и распространению дезинформации", - объяснил он.

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"Большинство из нас не в состоянии разобраться в сложных вопросах, сложном законодательстве или сложных политических процессах", - добавил аналитик. "Нам нужны  посредники".

Исторически, так сложилось, что именно журналисты и СМИ выступали в роли таких посредников, просеивая большие объёмы информации, чтобы обобщить и объективно и достоверно изложить их для широкой аудитории.

В последние годы многие утратили доверие к средствам массовой информации, и сейчас задача журналистов, по мнению аналитиков, состоит в том, чтобы вернуть его и направить людей к более надёжным источникам.

Вы не обязаны соглашаться с другой стороной, но вы должны принимать её как политически легитимную... Это уменьшит вашу восприимчивость к дезинформации.
Йотам Офир
доцент кафедры коммуникаций Университета Буффало, США

Будьте терпимы, уважайте нормы демократии

Дезинформация порождает нетерпимость, поэтому важно уважать демократию и воздерживаться от демонизации противоположной стороны.

Даже если мы не согласны с тем, что говорят наши политические оппоненты, мы всё равно должны принимать их как легитимную политическую силу, считает Офир.

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"Как только вы теряете терпимость к другой стороне, вы открываете дверь для большого количества дезинформации, потому что если другая сторона - зло, если она нелегитимна, то всё, что я слышу и вижу о ней в Интернете, будет иметь для меня смысл", - сказал он.

"Мы должны не допускать утраты базового уважения к их легитимности", - добавил эксперт. "Вы не обязаны соглашаться с другой стороной, но вы должны принимать её как политически легитимную... Это уменьшит вашу восприимчивость к дезинформации".

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