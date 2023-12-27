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"Фальшивые" знаменитости с критикой Украины: новая тактика кремлевских пропагандистов

Тейлор Свифт, иллюстрационное фото
Тейлор Свифт, иллюстрационное фото Авторское право George Walker IV/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Sophia Khatsenkova
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Для распространения пророссийской пропаганды в социальных сетях используются фальшивые цитаты многих знаменитостей с якобы антиукраинской риторикой. Разбираемся в Кубе.

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Были ли пренебрежительные заявления таких знаменитостей, как Тейлор Свифт, Селена Гомес и Ким Кардашьян в адрес Украины? Оказывается, не было.

Это новая тактика, используемая аккаунтами для распространения пророссийской пропаганды в социальных сетях, на фоне полномасштабного вторжения Кремля в Украину. А теперь подробнее. 

 "Удручает то, как Украина использует нашу помощь. Кто-то должен серьезно положить этому конец", эти слова на французском и немецком размещены рядом с фотографией звездного футболиста Криштиану Роналду.

"Я хочу спросить, почему первая леди Украины Елена Зеленская покупает украшения Cartier на 1 миллион долларов, когда ее муж просит у США денег на войну", гласит другая "цитата", подразумевающая, что эти слова принадлежат американской ведущей ток-шоу Опре Уинфри, а также актеру Дуэйну "Скале" Джонсону.

Но хотя на первый взгляд эти сообщения могут показаться правдоподобными, они - часть более масштабной дезинформационной кампании Кремля.

Цель? Создать впечатление, что даже знаменитости выступают на стороне Москвы, критикуя Киев. 

По данным AntiBot4Navalny, группы интернет-расследователей, отслеживающей российские операции влияния за рубежом, для кампании были выбраны более чем 75 знаменитостей.  

В отчете они пишут, что эти фальшивые цитаты были размещены ботами Doppelganger, "одной из крупнейших и наиболее деятельных прокремлевских кампаний влияния с 2017 года". Считается, что эти боты связаны с российской разведкой ГРУ, утверждают расследователи из AntiBot4Navalny.

По их словам, купленные аккаунты, которые были выявлены в соцсетях продвигающими эти сайты-двойники пару месяцев назад - те же самые, которые сейчас направляют пользователей на сайты с прямыми связями с российским военным шпионским агентством.

Как же работает кампания Doppelganger? Сайты ведущих международных СМИ клонируются для распространения антиукраинской повестки.

А поскольку эти поддельные сайты выглядят точно так же, как и настоящие, некоторые пользователи соцсетей попадаются на удочку и в итоге делятся поддельной статьей, считая ее настоящей.

Так произошло в июне 2023 года, когда были клонированы несколько ведущих французских и немецких газетных сайтов. По данным французских властей, эти сайты-двойники распространяли в основном антиукраинский контент.

Совсем недавно кампания Doppelganger перешла к новой цели: войне между Израилем и ХАМАС. 

Общая тема: предположение, что финансовая поддержка, поступающая от западных держав, была перенаправлена с Украины на Израиль. И что Украина скоро потеряет всю военную и финансовую поддержку Запада.

Хотя кампания по созданию двойников ведется уже давно, использование фальшивых цитат знаменитостей стало новой тактикой, которая показывает, насколько настойчиво прокремлевские аккаунты продолжают пытаться дискредитировать Украину.

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