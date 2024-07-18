Огромные сети дезинформации опутали Францию и Германию перед выборами в ЕС

Перед июньским голосованием в Европе в социальных сетях предпринимались скоординированные попытки распространить пророссийские, антивакцинальные и анти-ЛГБТ-нарративы, говорится в новом докладе, подготовленном "с абсолютной уверенностью"

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Перед выборами в Европейский парламент в июне этого года множество аккаунтов наводнили социальные сети в странах ЕС дезинформацией, а также способствовали развитию ультраправого политического дискурса во Франции и Германии, говорится в новом исследовании.

Голландская социалистическая и демократическая национальная делегация поручила аналитикам консалтинговой компании Trollrensics изучить потенциальные сети дезинформации, влияющие на общественное мнение перед европейскими выборами.

Компания провела исследования в Германии, Франции, Италии и Нидерландах, а также изучила англоязычные слова и хэштеги, связанные с выборами.

"Мы можем с полной уверенностью заключить, что большая скоординированная сеть аккаунтов оказывала влияние на общественный дискурс в социальных сетях вокруг выборов в ЕС в Германии и Франции, - говорится в отчете. - Trollrensics обнаружила дезинформационную сеть в Италии, но она не очень активно влияла на дискурс вокруг итальянских выборов в ЕС. В Нидерландах дезинформационных сетей выявлено не было".

Trollrensics изучила 2,3 миллиона постов от почти 500 000 аккаунтов в этих странах и определила 50 000 как аккаунты, распространяющие ложные нарративы.

Исследование показало, что особенно обширной была сеть дезинформации в Германии.

Она продвигала крайне правую партию "Альтернатива для Германии", анти-ЛГБТ-дискурс и дезинформацию против вакцин.

"Это значительная сеть, оказывающая большое влияние на политические дебаты на платформе X в Германии, особенно на немецком языке", - говорится в докладе.

Сеть во Франции, тем временем, имела значительно больше аккаунтов, чем немецкая.

По данным Trollrensics, не менее 20% постов, связанных с ультраправым политиком Эриком Земмуром, были сделаны с аккаунтов в этой сети.

Влияние дезинформационной кампании на политические дебаты в сети X было настолько значительным, что она смогла сделать темы трендовыми, просто наводнив социальные сети постами, комментариями и лайками, говорится в отчете.

Итальянская сеть была менее значительной, но все равно продвигала правых политиков, нападая на левых.

По словам Trollrensics, в ней было много старых аккаунтов, созданных в период с 2011 по 2022 год, что означает, что она, скорее всего, оказывала влияние на Италию и распространяла пророссийские нарративы в течение длительного времени.

На самом деле, говорится в отчете, сети во Франции, Германии и Италии не были специально созданы для влияния на выборы в ЕС - многие из аккаунтов были открыты сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, а некоторые - даже раньше.

Многие из них следят за аккаунтами и официальными лицами российского правительства и известными ультраправыми комментаторами, такими как Дмитрий Медведев, Такер Карлсон и Ева Влаардингербрук.

В отчете говорится, что сети во Франции и Германии расширяются с "невероятной скоростью": создаются новые аккаунты, чтобы усилить те, что уже есть в сети.

В дальнейшем Trollrensics рекомендует продолжить расследование подобных сетей в других европейских странах, а также обратить внимание на потенциальные дезинформационные кампании на TikTok и других социальных платформах.

Как обычно, очень важно следить за тем, откуда поступает контент в социальные сети, которым вы делитесь, и знать об активности этих дезинформационных сетей.