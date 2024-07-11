Жена Зеленского не тратила 4 миллиона евро на «Бугатти»

By Euronews

Эксперты опровергли фейк российской пропаганды

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Пользователи социальных сетей обвиняют Елену Зеленскую, жену президента Владимира Зеленского, в растрате денег налогоплательщиков. Но это совсем не так — давайте разберёмся, почему.

На фотографии, распространившейся в социальных сетях, якобы запечатлён счет за Bugatti стоимостью 4,4 миллиона, купленный первой леди Украины. Валюта не указана; в одних сообщениях говорится о долларах, в других — о евро. В счете указано имя Зеленской и то, что автомобиль будет доставлен в Париж, а дата выпуска — январь 2026 года.

Иногда фотографию публикуют вместе с утверждениями о том, что «Бугатти» куплен на доллары американских налогоплательщиков, в других говорится о средствах британских налогоплательщиков. В любом случае подразумевается, что Зеленский и его супруга присваивают деньги, полученные в качестве помощи от Запада, который продолжает поддерживать оборону Украины от российского вторжения.

Фейковый чек Euronews

Как сообщает Би-би-си, все эти сообщения не соответствуют действительности, на самом деле это часть российской дезинформационной кампании, направленной на США в преддверии президентских выборов в ноябре.

Утверждения о том, что Зеленская купила машину, появились в различных малоизвестных российских сетевых изданиях, и все они ссылались на некий респектабельный французский сайт.

Как ни странно, он называется Veritée Cachée — «Скрытая правда» по-французски.

Согласно сайту, Зеленские посетили закрытый показ Bugatti, пока находились во Франции на праздновании «Дня Д» в июне.

Зеленская, согласно сайту, была сильно впечатлена новым гиперкаром, который ей показали за пару недель до того, как он стал достоянием общественности, и заказала его.

Официальные представители «Бугатти» опровергли историю, сделав исключение из правила, по которому они не раскрывают информацию о клиентах Michael Sohn/AP

По данным Veritée Cachée, она должна была стать обладательницей одного из первых 250 выпущенных автомобилей. Журналисты представили копию счёта, а в статье даже показан продавец, рассказывающий о сделке. Однако всё это оказалось выдумкой.

На официальном аккаунте Bugatti Paris в Instagram, автосалон, в котором Зеленская якобы купила автомобиль, опроверг как само существование сделки, так и аутентичность счёта.

В заявлении говорится, что в документе есть множество несоответствий: неправильная цена, неточное описание и устаревшее оформление. В счёте отсутствуют такие детали, как номер заказа и адрес продавца, которые обязательны для таких документов, выписанных во Франции.

Продавец не настоящий — он сгенерирован ИИ Euronews

Что касается видео, на котором дилер рассказывает о продаже, то оно создано искусственным интеллектом. Человек в ролике — не настоящий: его лицо было сконструировано из стоковой фотографии, утверждают специалисты по проверке фактов.

Эксперты говорят, что неподготовленному человеку сложно распознать подделку, но могут быть заметны некоторые признаки — например, странные движения и роботизированная речь.